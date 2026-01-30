Gdje vam stoji router? Izbjegavajte ova mjesta u stanu ako želite maksimalnu brzinu interneta

To što ste kupili uslugu ultrabrzog širokopojasnog pristupa internetu ne znači da ćete posvuda u stanu ili uredu moći uživati u podjednako brzom prijenosu podataka.

Uglavnom nije presudno važno tko je dobavljač i koliko plaćate uslugu. Fizika je neumoljiva. Ako se između routera i uređaja koji trebaju primati njegov signal nalaze prepreke, kvaliteta signala i brzina prijenosa će padati.

Pa ćete, primjerice, ostati bez Netflixa u spavaćoj sobi ili kapaciteta za pozive putem Zooma u radnom prostoru. Stoga nije svejedno gdje ćete postaviti router da biste osigurali optimalnu pokrivenost, a postoje i drugi trikovi kako riješiti problem prepreka.

Pogledajmo o čemu se radi.

Kako i zašto signal gubi snagu?

Signali Wi-Fi-ja slabe što su dalje od odašiljača. Naiđu li pritom na prepreku poput zida ili poda, to slabljenje će se intenzivirati. Ometat će ih i veliki komadi namještaja, kuhinjski aparati, veliki akvariji...

Što je više prepreka, to će signal biti slabiji. Građevinski materijali čine ogromnu razliku: gipsane ploče uglavnom su u redu dok cigla, beton (naročito armirani) i metalni nosači mogu stvarati probleme. Isto vrijedi za izolacijske materijale poput kamene vune, ali i za velika ogledala.

Kako pronaći optimalno mjesto za router?

Za početak, routerima nije mjesto u bilo kojem prostoru koji ih može blokirati. Nemojte ih stavljati u ormare, vitrine i tome slično, kao ni iza njih. Također, nije im mjesto uz druge elektroničke uređaje, poput hladnjaka, mikrovalne pećnice ili televizora. Što su dalje od njih, to bolje.

Idealno, router treba smjestiti u središte prostora koji treba pokriti signalom, s izravnim pogledom na prostorije koje najviše koristite. Ako je moguće, postavite ga na povišenu lokaciju. Nikako ne na pod, pogotovo ne ako je prekriven tepihom.

Što ako jedan router nije dovoljan?

Male stanove i kompaktne kuće obično je moguće pokriti jednim dobro postavljenim routerom, ali za one veće to neće biti dovoljno.

Mesh sustavi čine se kao očito rješenje, ali imaju nedostatke. U pojedinim situacijama mesh Wi-Fi može pogoršati stvari, posebno kada se čvorovi oslanjaju na bežične veze za međusobnu komunikaciju.

Stoga za velike ili na drugi način nepovoljno konfigurirane prostore treba razmotriti hoće li kombinacija žičane i bežične povezanosti dati bolje rezultate od isključivo bežične mreže.

Testirajte prije nego što se odlučite za stalno mjesto

Prije nego što išta montirate na zid ili izbušite rupe za kabelske prolaze, testirajte kako stvari funkcioniraju. Produžni kabel i nekoliko dana testiranja reći će vam više o optimalnom pozicioniranju od bilo kojeg kalkulatora pokrivenosti.

Pokrenite testove brzine iz prostorija u kojima najčešće koristite uređaje, a učinite to tijekom vršnih sati, kada svi u kućanstvu istovremeno streamaju, igraju igre ili obavljaju videopozive.

Usporedite svoje bežične rezultate s onima preko žičanih veza kako biste utvrdili što vaša mreža zapravo može pružiti. Ako i žičani uređaji ne rade dobro, problem možda uopće nije u postavljanju, već moguće u hardveru koji koristite, pa i usluzi za koju ste se odlučili, pišeMake Use Of, a prenosi tportal.