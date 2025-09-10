Gdje u Europi cijena čokolade najviše raste?

Poticani lošom berbom u Gani i Obali Bjelokosti, cijene čokolade naglo su porasle na globalnoj razini. Poljska je zabilježila rast od 39,1%, što je najveći porast u EU-u.

Loša berba u Gani i Obali Bjelokosti, najvećim svjetskim proizvođačima kakaa, dovela je do toga da je cijena čokolade tijekom protekle godine naglo porasla u cijelom svijetu.

No, u kojoj su zemlji Europske unije potrošači osjetili najveći rast cijena?

Poljska je zauzela prvo mjesto, jer je u svibnju ove godine u toj zemlji zabilježen porast od 39,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Diljem Europe, cijene su u prosjeku bile 21,1% više u svibnju nego godinu dana ranije, pokazuju podaci Eurostata.

Ostale zemlje koje su zabilježile značajne skokove cijena uključuju Estoniju (+37,9%), Litvu (+36,5%), Latviju (+33,2%), Švedsku (+28,0%) i Finsku (+26,0%), piše euronews.

S druge strane, rast cijena bio je blaži u Luksemburgu (+5,2%), Cipru (+9,0%), Italiji (+12,0%), Malti (+12,2%) i Austriji (+13,4%).

Kakao, koji se nekada prodavao po cijeni između 2.000 i 3.000 eura po toni, dosegnuo je i do 13.000 eura po toni u jednom razdoblju.

Analitičari očekuju da će se cijena zadržati oko 9.000 eura do kraja godine.

Tijekom sezone 2023./2024. globalno tržište kakaa zabilježilo je pad proizvodnje. Međunarodna organizacija za kakao procijenila je da je proizvodnja pala za oko 10% u odnosu na prethodnu sezonu.

Stručnjaci su ovaj manjak kakaa pripisali različitim čimbenicima, poput lošeg vremena — uključujući intenzivne oborine nakon kojih su uslijedile duže nego inače sušne sezone — klimatskih promjena i bolesti koje zahvaćaju usjeve u zapadnoj Africi, piše N1.