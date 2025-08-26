Gdje su nestale azbestne cijevi sa Širine i što je s Moby Drea? Vlasnici broda se ne javljaju, a evo što kažu iz Škvera

- Di su azbestne cijevi sa Širine? Jesu li zbrinute ili su bačene u ušće Jadra, ili u more, ili su zakopane na gradilištu? Jer vidjeli smo kako su s njima radili, a evo ja sam prošao jučer i nema niti jedne azbestne cijevi na Širini… - pita se Paško Blašković, Splićanin koji je prije gotovo mjesec dana isplovio sa svojim pet-metarskim brodićem kako bi pokušao spriječiti uplovljavanje talijanskog feribota Moby Drea u Brodosplit.

Koji dan ranije javnost je doznala kako je Škver sklopio posao s vlasnikom broda te će se na navozima splitskog brodogradilišta demontirati paneli iz Moby Drea, paneli u kojima je izolator. Azbest. To je izazvalo ogorčenje i revolt stanovništva, planirala je bila brojnija pomorska blokada no kako taj skup nije na vrijeme prijavljen mjerodavnima, bio bi ilegalan pa su ljudi odustali. No Paško je isplovio i postao poznat.

"Je li netko kontrolira što se događa u škveru s brodom?"

Nije uspio zaustaviti Moby Drea, a sada se pita i što se dogodilo s balastnim vodama iz tog broda. ‘Gdje su ispuštene balastne vode? Tko zna kakve invazivne vrste je donio taj brod u svojim tankovima, a ispustili su ih u Kaštelanskom zaljevu… Uskoro svi mi koji smo navikli živjeti uz more i od mora, nećemo imati od čega živjeti!’ - ogorčen je Paško Blašković. Dodaje kako ga se ‘je.. za politiku’, ali da će problem azbesta jednom kad ljudi obole biti i državni problem.

- Je li netko kontrolira što se događa u škveru s brodom? Možda se po noći vade ti paneli s azbestom, to zna. A u škveru nema više ni vatrogasne brigade, tko će gasiti brod ako što pođe po zlu…’ - zabrinut je naš sugovornik, do te mjere da sumnja kako bi vlasnik Moby Drea mogao jednostavno i ostaviti brod u Brodosplitu. Jer će mu biti jednostavnije i jeftinije to napraviti nego organizirati njegov tegalj do nekog drugog škvera.

Odgovore na ova pitanja potražili smo od direktno uključenih. Od Brodosplita naravno, ali i od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te vlasnika broda, talijanske tvrtke. Od nadležnog ministarstva nismo dobili odgovore iako su inače brzi i transparentni, no kada stignu, znat ćete i vi dragi čitatelji. Odgovori nisu stigli niti iz Messine gdje je sjedište Med Fuel S.r.l.

A evo što o sumnjama Paška Blaškovića kažu iz Škvera:

- Azbestne cijevi s gradilišta na Širini zbrinute su u skladu sa svim zakonskim propisima. Nakon demontaže predane su ovlaštenom zbrinjavaču, tvrtki Ciak d.o.o., koja ih je preuzela i zbrinula na propisan način. Time je u potpunosti uklonjen bilo kakav rizik za građane i okoliš.

Moby Drea nalazi se pod stalnim nadzorom

Radovi na projektu denivelacije križanja u Solinu odvijaju se planiranom dinamikom. Na projektu je ukupno angažirano oko 50 ljudi, od čega je dio svakodnevno na samom gradilištu, dok su ostali uključeni u pripremu armature i betonskih elemenata, izradu projektne dokumentacije te rad projektnog tima. Intenzitet angažmana na lokaciji prilagođava se fazi radova, a završetak projekta očekujemo u skladu s ugovorenim rokovima.

Brod Moby Drea nalazi se pod stalnim nadzorom. Od prvog dana do danas sve je pokriveno kamerama i dokumentirano. Na taj način osigurano je da se spriječe bilo kakve nezakonite aktivnosti i da je brod u potpunosti pod kontrolom.

Naš je prioritet transparentno i sigurno provođenje svih aktivnosti, uz poštivanje propisa i rokova, a sve u interesu građana i lokalne zajednice.