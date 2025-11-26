Gdje je zapelo s univerzalnim dječjim doplatakom? Krenule već kritike

Dječji doplatak za sve! Tako Ministarstvo demografije priprema novi, univerzalni model. Dio oporbe traži da se Vlada po tom pitanju izjasni.

Sporno im je, kako kažu, što su predviđena sredstva u proračunu manja, a univerzalnog dječjeg doplatka u prijedlogu za 2026. godinu nema.

"I dalje se ne predviđa značajno povećanje izdvajanja za dječji doplatak što znači da se obećani univerzalni doplatak odgađa još jednu godinu", poručila je Jelena Miloš, saborska zastupnica.

