Gdje je najbolje držati brašno?

Svima koji vole peći kolače ili kruh poznat je osjećaj razočaranja kad usred pripreme shvate da je brašno staro ili, još gore, puno neželjenih gostiju. Bilo da se radi o višenamjenskom, bademovom ili raženom brašnu, svaka vrsta ima svoj rok trajanja, a ponekad ga potrošimo sporije nego što smo planirali.

Kako znati koliko dugo brašno zapravo traje i koji je najbolji način za njegovo skladištenje? Za stručne savjete, novinarka portala Simply Recipes pitala je Melanie Wanders, specijalisticu za istraživanje i razvoj u tvrtki King Arthur Baking Company, američkoj tvrtki koja se bavi proizvodnjom brašna. Evo što je rekla.

Koliko dugo brašno traje?

Trajnost brašna ovisi o nizu čimbenika, uključujući vrstu žitarice ili orašastog ploda od kojeg je brašno napravljeno, kada je samljeveno i kako se čuvalo. Zbog toga je teško odrediti jedan, univerzalan rok trajanja.

"Rok trajanja uvelike ovisi o tome koliko je nedavno brašno mljeveno, kada ste ga kupili i kako je skladišteno prije vaše kupnje", objašnjava Wanders. Vijek trajanja može varirati od tri do četiri mjeseca pa do nekoliko godina, a način na koji ga čuvate u svojoj kuhinji ključan je za njegovu svježinu.

Za svako brašno, Wanders ističe da je najvažnije prvo provjeriti datum do kojeg je najbolje upotrijebiti proizvod. Čak i ako je taj datum prošao, a brašno još nema čudan miris ili grudice, njegov okus može oslabiti i neće biti jednako dobar kao svježe brašno.

Gdje čuvati brašno?

Za dugotrajniju svježinu, ključno je pravilno skladištenje. Papirnate vrećice u kojima brašno najčešće dolazi nisu idealne za dugoročno čuvanje.

"Papirnate vrećice u kojima dolazi brašno izrađene su od prozračnog materijala koji omogućuje isparavanje preostale vlage iz procesa mljevenja, ali ne štite brašno od stvari poput prodirućih mirisa, vlage ili topline", pojašnjava Wanders. Najbolji način da zaštitite bilo koju vrstu brašna jest da ga što prije prebacite u hermetički zatvorenu posudu. Pritom je korisno na posudu zalijepiti naljepnicu s datumom roka trajanja.

Metode čuvanja razlikuju se ovisno o vrsti brašna:

Bijelo višenamjensko brašno, brašno za kruh i brašno za kolače čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi na hladnom i tamnom mjestu. Za dulje skladištenje, najbolje ga je držati u zamrzivaču.

Integralno pšenično ili brašno od cjelovitog zrna sadrži sve dijelove zrna, uključujući klicu, zbog čega je podložnije oksidaciji - procesu koji kvari brašno pri duljem izlaganju kisiku. Budući da svjetlost i toplina ubrzavaju oksidaciju, Wanders preporučuje čuvanje ovih vrsta brašna u hladnjaku ili zamrzivaču, također u hermetički zatvorenoj posudi.

Brašna od orašastih plodova imaju visok udio ulja, zbog čega će brže oksidirati i užegnuti se. Stoga ih uvijek treba čuvati u zamrzivaču.

Kako prepoznati da se brašno pokvarilo

Postoji nekoliko znakova koji jasno ukazuju na to da je vrijeme da bacite brašno. Prvi su vizualni znakovi. Ako u posudi primijetite bilo kakve tragove insekata, brašnu nema spasa. Drugi znak kvarenja kod bijelog brašna je pojava plijesni ili tvrdih grudica nastalih od vlage.

Drugi korak je test mirisa. Wanders kaže da bijela brašna koja mirišu "kiselo, pljesnivo ili užeglo" treba baciti. Svježe brašno trebalo bi imati "neutralan miris s blagom 'žitnom' aromom". S druge strane, integralno i brašno od cjelovitog zrna ne bi smjelo mirisati "užeglo ili poput plastelina". Konačno, kod brašna od orašastih plodova osjetit ćete oštar miris ako se pokvarilo, sličan užeglom ulju, piše Index.