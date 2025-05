Gdje će Modrić nastaviti karijeru?

Luka Modrić definitivno odlazi iz Real Madrida. Nameće se zanimljivo pitanje, je li ovo bila samo Modrićeva odluka ili Real ide u rekonstrukciju momčadi nakon neuspješne sezone:

Čini mi se da je odluka spoj pregovora s Florentinom Perezom i Lukina odluka da ode negdje gdje će više igrati, kao i činjenica da možda smatra da će produžiti karijeru igranjem u manje opterećenoj ligi", smatra Aljoša Vojnović.

Poznati hrvatski menadžer Marko Naletilić smatra da je Real pogriješio što nije produžio suradnju s Modrićem:

"On je imao želju ostati, to svi znaju javno, i mislim da bi dosta važan u Realovoj svlačionici iduće sezone kao autoritet. Dolazi novi trener Xabi Alonso, Modrić mu je mogao biti desna ruka. On je daleko najveći autoritet u svlačionici."

Budući da Modrić nastavlja igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, postavlja se pitanje u koji će klub prijeći ovog ljeta:

"Meni se čini da je najizglednija opcija da ode u MLS! Čini mi se da je to sjajna uvertira pred Svjetsko prvenstvo koje se održava iduće ljeto", zaključuje Vojnović, piše Gol.hr.