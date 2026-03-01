Gdje bacate račune? Svi radimo istu pogrešku: "Jedno je mjesto dozvoljeno"

Prema preporukama INGEDE (Međunarodnog udruženja industrije za deinking), papir koji se koristi za većinu računa iz trgovina – osobito termalni papir – ne bi se trebao odlagati u spremnike za recikliranje papira. Razlog je u posebnim premazima i pigmentima koji ometaju proces recikliranja.

Stručna istraživanja navode da računi ispisani na termalnom papiru sadrže kemijske tvari i zaštitne slojeve koji se ne mogu ukloniti standardnim postupcima deinkinga, odnosno uklanjanja tiskarske boje iz papira. Zbog toga takav papir može onečistiti tok recikliranog papira i narušiti kvalitetu dobivene sirovine.

INGEDE u svojim metodama ispitivanja, poput Metode 11, procjenjuje prikladnost tiskanih proizvoda za recikliranje. Termalni računi u pravilu ne zadovoljavaju te kriterije te se isključuju iz sustava recikliranja papira.

U praksi to znači da se računi iz trgovina, iako naizgled nalikuju na običan papir, trebaju odlagati u miješani komunalni otpad, a ne u spremnike za papir, piše Dom i dizajn Jutarnjeg lista.

Računi iz trgovina tiskani su na posebnom termalnom papiru s kemijskim premazom koji otežava recikliranje i smanjuje kvalitetu recikliranog papira. Stručnjaci iz europske organizacije INGEDE upozoravaju na to da boje i kemikalije iz računa mogu završiti u krajnjim proizvodima, poput toaletnog papira, a zatim ponovno u okolišu. Ovo pravilo vrijedi i za račune bez bisfenola A.

Zaključno, svi računi trebaju se bacati u miješani otpad. Slična pravila vrijede i za kuhinjski papir, koji također ne smije ići u papirnati otpad zbog sličnog kemijskog sastava.