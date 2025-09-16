Gaza pod vatrom i opsadom: Izrael otvara novu, najžešću fazu rata

Izraelske oružane snage proširile su ofenzivu na Pojas Gaze, a dužnosnici u Tel Avivu navode da je riječ o početku kopnenih akcija u najvećem gradu tog područja.

Prema palestinskoj agenciji WAFA, izraelski ratni zrakoplovi i topništvo tijekom noći gotovo neprekidno su gađali ciljeve u Gazi.

Državna televizija Kan izvijestila je da su se na teren probile dvije izraelske divizije – 98. i 162. – dok bi se treća, 36. divizija, trebala pridružiti u sljedećim danima. Ove su snage oko 22 sata krenule prema sjeveru Pojasa, uz snažnu zračnu potporu, i sada drže položaje na periferiji grada. Kan pritom naglašava kako izvješća da su tenkovi i oklopna vozila već u središtu Gaze nisu točna.

Vojni izvori poručuju da se akcija provodi postepeno: vojnici napreduju fazno, uz stalnu vatrenu potporu kako bi se smanjili gubici, iako to usporava tempo operacije. Posljednjih tjedana izraelske snage rušile su zgrade na rubovima grada, pripremajući teren za sadašnju ofenzivu.

„Produbljujemo udar na Hamas kako bismo srušili njegovu vlast i stvorili uvjete za povratak otetih,“ izjavio je jedan vojni izvor.

Procjene izraelske vojske govore o otprilike 2.000 boraca Hamasa unutar samog grada. IDF navodi da je u protekloj noći prema jugu Gaze otišlo oko 350.000 civila, ali da u gradu i dalje boravi više od 600.000 ljudi. Izrael tvrdi da evakuaciju potiče kako bi zaštitio stanovništvo te da za to ima pravnu osnovu.

Istodobno, izraelske snage ostaju u stanju pripravnosti za eventualno širenje sukoba i na druga bojišta izvan Gaze.