Gattuso: Moram staviti svoj ego po strani

Gennaro Gattuso govorio je o mogućnosti promjene taktike Italije uoči utakmica protiv Estonije i Izraela, priznavši da je spreman staviti ego sa strane i uvesti obranu s trojicom igrača ako bude potrebno. Azzurri u kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo 2026. i dalje pokušavaju sustići Norvešku pa si ne smiju dopustiti pogreške ni u subotu protiv Estonije ni u utorak kada na stadionu Friuli dočekuju Izrael, piše Index.

Italija u borbi

Prve dvije utakmice pod Gattusovim vodstvom bile su izrazito efikasne. Italija je lako svladala Estoniju 5:0, a zatim u dramatičnom susretu pobijedila Izrael 5:4. "Imamo mnogo stvari koje moramo popraviti. Nije riječ samo o obrani, nego o tome da moramo naučiti prepoznati opasnost u svim dijelovima terena", rekao je Gattuso.

"Ipak, ima i dosta pozitivnih stvari. Mi smo ti koji smo dopustili Izraelu da se vrati u utakmicu i imali smo puno sreće što smo uspjeli odnijeti pobjedu. Moramo popraviti pristup, nije stvar u taktičkom sustavu."

Priča o egu

Njegov prethodnik Luciano Spalletti mijenjao je formacije između trojice i četvorice u obrani, dok se Gattuso zasad uglavnom držao sustava s četiri braniča.

"Trener mora biti sposoban za sve, moram staviti svoj ego sa strane i raditi ono što je najbolje za momčad. Nije mi baš po volji sustav s trojicom u obrani, ali to nije važno, uvijek ću odabrati ono što najbolje odgovara ovim igračima", poručio je Gattuso. "Situacija je sada puno bolja nego prošlog mjeseca jer igrači imaju više minuta u nogama."

Kako će igrati?

Činjenica da su protiv Izraela primili četiri gola, od čega dva autogola, izazvala je zabrinutost zbog stanja talijanske obrane. "Posljednjih godina većina obrana trenira prema referentnim točkama, a ne prema zonama, pa se radi o drugačijem načinu pripreme na kojem se mora stalno raditi", objasnio je Gattuso.

"Moramo pronaći neku ravnotežu, to je suvremeni nogomet. U ovakvom sustavu teže je igrati čovjek-na-čovjeka."

Kad je riječ o mogućnosti da ne koristi dva klasična napadača zajedno, Gattuso nije bio tako otvoren. "Bilo bi ludost dirati nešto što funkcionira, ali vidjet ćemo što će nam pokazati treninzi, jer danas je tek prvi dan", zaključio je.