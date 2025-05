Gastro gušti festivala domaće spize kojeg obožavamo odvrnuti na maksimum!

ZAVELA NAM JE NEPCA TRADICIJSKIM OKUSIMA, koje istovremeno brižljivo čuva - formula je ovo za uspjeh gastro festivala Autentica, koji se ovog svibnja bliži samom kraju. Ukoliko ste propustili ukusne i mirisne fešte u Vrgorcu i Makarskoj, ne brinite - veliko finale u obliku 4 atraktivne gastro priče, tek nas očekuje - pogledajmo što su nam pripremili Tučepi, Brela i Podgora!

Festivalski dan u Baškoj Vodi s 23. svibnja prebačen je na 30. svibnja radi nepovoljne vremenske prognoze.

TUČEPI, 22. svibnja

U ZNAKU PRAVIH - MAĐIONIČARA! 22. svibnja U Tučepima rezerviran je za sve same meštre - one s kuhačom, poput našeg dragog Ivana Pažanina, koji će zajedno sa chefovima Bluesun hotela održati Cooking show (18.00-20h) i podijeliti sjajne degustacijske porcije autentičnog dalmatinskog jela; potom one sa shakerima i mjericama za alkohol, koji će nam spraviti opojne koktele na bazi Poetica gina, koji svilenkast okus duguje aromatičnim travama s obronaka Biokova, agrumima sa sunčanih otoka i dodatku izvorske planinske vode u procesu proizvodnje (AUTENTICA BARMEN SHOW, 18.00-20h); ali i za prave pravcate čarobnjake - mađioničara za naše najmlađe, koji će ih, uz radionicu Psi dalmatinci, uveseljavati od 17.00-18h! Stići ćemo i na AUTENTICA MARKET od 15.00-21h, gdje ćemo odabrati neke od atraktivnih, autentičnih OPG proizvoda, a i proveseliti se s Tučepljanima na koncertu od 19.00h uz DJ-a i band!

BRELA 24. svibnja

VIŠNJA NAŠA SVAGDAŠNJA. Jeste li znali da se Brela, naš festivalski domaćin 24. svibnja, diče višnjom maraskom okusa tako opojnog da mu nema premca? Breljanska višnja, koju nazivaju “sokoluša”, smatra se jednom od najkvalitetnijih sorti višanja na svijetu, a upravo će ova ljepotica biti temom dječje radionice (19.00-20h), kao i radionice slikanja Kist & vino: Boje Brela, okus višnje, od 18.00-20h!

Ništa manje nas ne raduje radionica izrade blitvenjaka, pod budnim okom čuvarice okusa biokovskog kraja, Vedrane Vele Puharić (17.00h), te činjenica da ćemo i ovdje moći uživati u degustaciji i kupnji OPG proizvoda (AUTENTICA MARKET, 14.00-21h), ali i specijalnim koktelima s potpisom karakterističnim za Brela, koje će lokalni barmeni u suradnji sa Poetica Ginom pripremati od 18.00-20h!

Poslasticama tu nije kraj - kako onim gastronomskim, tako i glazbenim! Jedva čekamo vidjeti koje će nam autentično jelo u suradnji s chefovima Bluesun hotela pripremiti masterchef Ivan Temšić (18.00-20h!), ali i nastupe svjetski traženog majstora dobrog ambijenta, DJ Matthew Bee-ja (18.00-20h), te omiljene grupe Cambi (20.30-22h)!

PODGORA, 25. svibnja

SAMOZATAJNA BILJKA KOJA VOLI - SOL. Da festival u velikom stilu privede kraju, zadatak je koji je pripao Podgori, koji će ona s radošću obaviti 25. svibnja - na svoj način. Redovnom AUTENTICA MARKET sajmu (od 15.00-21h) dodali su još jedno zrnce uzbuđenja uključivši i izložbeni “morski kutak”, a radionicama - zrnce soli! Naime, od 16.00-17h, na radionici “Tko se boji soli još?”, saznat ćemo kako pravilno spremiti jedno od odista iskonskih dalmatinskih jela - slane srdele! - a naročito nas veseli radionica koja slijedi odmah nakon toga, „Motar - biljka koja voli sol“ (17.00-18h)! O samozatajnoj biljci koja voli provoditi vrijeme uz sunce, grebenje i litice uz more slušat ćemo od gostiju iz šarmantnog gradića sa najstarijom aktivnom solanom na svijetu - Stona!

Od 15.00-20h, opustit ćemo se uz izbor pića koji izaziva zazubice - osim svilenkastog okusa podgorske verzije Gin Poetica koktela, guštat ćemo i u zdravim Kocha Kombucha pripravcima te kavici na podgorski način, a oni koji gušte u finoj kapljici žele spojiti sa umjetnošću, rado će se priključiti radionici Kist & vino (18.00-20h) čija je tema ovog puta “50 nijansi plave”! Naći ćemo vremena i za gastronomske i glazbene delicije, pa ćemo tako obavezno zaviriti u Dalmatinsku teću, koju u sklopu AUTENTICA COOKING SHOW-a pripremaju kuhari Medora Hotels & Resorts od 18:00-20h, ali i na MINI AUTENTICA KONCERT klape Podgora u 20h! Zahvaljujući glazbenom programu AUTENTICA VINYL u režiji DJ Renkya, u sofisticiranim glazbenim delicijama moći ćemo uživati od 15.00 pa sve do 20h.

PO SVEMU SUDEĆI, AUTENTICA pred sam kraj svibnja namjerava gastro užitke odvrnuti na maksimum. Razlog je to što njeno izdanje iduće godine željno iščekujemo - već sada!