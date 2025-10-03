Gasi se Šibenik?

Iz Šibenika dolaze jako zabrinjavajuće glasine. Kultni HNL klub, dojučerašnji prvoligaš HNK Šibenik uskoro bi trebao otići u stečaj i ugasiti se, a posljednja utakmica ovog kluba trebala bi biti u ponedjeljak kad Narančasti gostuju u Biogradu na Moru kod tamošnjeg Primorca, piše Telesport.

Podsjetimo, Šibenik je na kraju sezone zbog financijskih problema ispao iz HNL-a i ujedno nije dobio licencu za profesionalne lige pa je izbačen sve do četvrtog ranga, odnosno Treće NL Jug gdje se sad natječe i ima devet bodova iz šest utakmica.

Iako je šibenski gradonačelnik ljetos sastančio s vlasnikom Željkom Karajicom i odlučio da se ne ide u stečaj i da će pod istom vlasničkom strukturom klub krenuti od početka, novog početka nema pa izvori bliski klubu tvrde da novca nema, da je omladinska škola u štrajku i da nitko nije primio plaću od početka sezone.