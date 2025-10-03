Close Menu

Gasi se Šibenik?

Šibenik je na kraju sezone zbog financijskih problema ispao iz HNL-a i ujedno nije dobio licencu za profesionalne lige pa je izbačen sve do četvrtog ranga, odnosno Treće NL Jug
Funcuti

Iz Šibenika dolaze jako zabrinjavajuće glasine. Kultni HNL klub, dojučerašnji prvoligaš HNK Šibenik uskoro bi trebao otići u stečaj i ugasiti se, a posljednja utakmica ovog kluba trebala bi biti u ponedjeljak kad Narančasti gostuju u Biogradu na Moru kod tamošnjeg Primorca, piše Telesport.

Podsjetimo, Šibenik je na kraju sezone zbog financijskih problema ispao iz HNL-a i ujedno nije dobio licencu za profesionalne lige pa je izbačen sve do četvrtog ranga, odnosno Treće NL Jug gdje se sad natječe i ima devet bodova iz šest utakmica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iako je šibenski gradonačelnik ljetos sastančio s vlasnikom Željkom Karajicom i odlučio da se ne ide u stečaj i da će pod istom vlasničkom strukturom klub krenuti od početka, novog početka nema pa izvori bliski klubu tvrde da novca nema, da je omladinska škola u štrajku i da nitko nije primio plaću od početka sezone.

Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
2