Gasi se HNK Šibenik?

HNK Šibenik, kultni klub s tradicijom od 1932. godine, blizu je odlaska u stečaj i gašenja. U gradu se priča da je to izvjesno, WhatsAppom kruži poruka sljedećeg sadržaja, za koju Šibenčani govore da su je poslali Funcuti, navijači kluba, piše Index.

Oproštajno pismo

"Dan koji niko nije tija virovatno je blizu, HNK Šibenik skoro 100% ide u stečaj, utakmica u Biogradu je skoro/virovatno zadnja utakmica našeg kluba i svi koji mogu uzet slobodan dan ili uteć s posla neka to naprave, cilj je da ode šta veća brojka navijača i simpatizera, da se dostojanstveno pozdravimo s klubom starim 93 godine."

Tako bi dojučerašnji prvoligaš HNK Šibenik idućeg tjedna trebao otići u stečaj i ugasiti se, a posljednja utakmica ovog kluba trebala bi biti u ponedjeljak u Biogradu na Moru kod tamošnjeg Primorca.

Šibenik je na kraju prošle sezone zbog financijskih problema ispao iz prve lige, SSHNL-a. Ali to nije sve. Ostao je bez licence za profesionalne lige pa je izbačen sve do četvrte lige, odnosno Treće NL Jug u kojoj se sad natječe i ima devet bodova iz šest utakmica.

Nema vode ni plaća

Ljetos je šibenski gradonačelnik Željko Burić nakon sastanaka s vlasnikom kluba Željkom Karajicom odlučio da se ne ide u stečaj i da će pod istim vlasnikom klub krenuti od početka, od toga nema ništa.

Omladinska škola je u štrajku, nitko nije primio plaću od početka sezone. Navodno u klubu opet nema vode. U klub dolaze samo sportski direktor Stipe Bačelić-Grgić i prva momčad pod trenerom Marinom Oršulićem. Vlasnik se ne pojavljuje.

Što nakon stečaja?

Ako se ostvari najavljeno, HNK Šibenik će biti i treći gradski sportski simbol, nakon košarkaškog i vaterpolskog, koji je otišao u stečaj. Nakon toga su nastali "feniks klubovi" ili klubovi koji su formalno novi klubovi i pravne osobe, ali koji neformalno nastavljaju tradiciju originalnog kluba. To se već dogodilo s Inkerom, Marsonijom, Orijentom i Mladosti 127.

Ako Šibenik sada otiđe u stečaj te se sljedećeg ljeta osnuje "feniks klub", on bi prema pravilima HNS-a morao otići u najniži, peti rang ili Županijsku ligu te ne bi mogao nastupati u profesionalnim ligama (treći rang i više) najmanje tri godine. To znači da Šibenik, čak i da svake sezone bude prvi u svakom rangu, ne može postati član treće lige do sezone 2029/30, a prve lige do sezone 2031/32.