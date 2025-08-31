Garcia u problemima pred derbi s Rijekom. Evo na koga ne može računati

Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će od 21 sat na Poljudu odigrati derbi 5. kola SuperSport HNL-a. Bit će to 180. Jadranski derbi, u koji splitska momčad ulazi s maksimalnim učinkom u prvenstvu, dok Rijeka stiže uzdrmana teškim europskim porazom od PAOK-a (0:5) i ispadanjem iz Europa lige u Konferencijsku ligu. Osim toga, Riječani su u domaćem prvenstvu bez pobjede već tri kola.

Trener Bijelih Gonzalo Garcia u večerašnjem okršaju neće moći računati na ozlijeđene Antu Rebića, Zvonimira Šarliju i Marina Skelina.

Glavni sudac utakmice bit će Dario Bel iz Osijeka, uz pomoćnike Gorana Patakija iz Đakova i Ivana Janića iz Iloka. Četvrti sudac je Filip Cindrić iz Nove Kapele. VAR sobu predvodit će Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, dok će njegov asistent biti Ivan Vučković iz Zagreba.

Kako će završiti utakmica? Pobjedom Hajduka

Pobjedom Rijeke

Remijem