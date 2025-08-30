TRENER GARCIA UOČI JADRANSKOG DERBIJA: Ne smijemo izgubiti glavu, moramo ići pametno

Hajduk u nedjelju s početkom u 21 sat igra protiv Rijeke na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL.

Bijeli imaju stopostotan učinak u prva četiri prvenstvena kola nakon što su na Poljudu pobijedili Istru 1961, Goricu i Slaven Belupo te Osijek u gostima i nalaze se na drugom mjestu iza vodećeg Dinama koji ima bolju gol razliku.

Rijeka trenutačno zauzima šestu poziciju prvenstvene tablice s četiri osvojena boda, odnosno jednom pobjedom, remijem i dva poraza u četiri utakmice. U posljednjem prvenstvenom susretu momčad trenera Radomira Đalovića upisala je poraz od Varaždina na domaćem terenu.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije najavio trener Hajduka Gonzalo García.

Jesu li dva nova pojačanja u kadru i hoće li zaigrati?

- Neće jer nisu fizički spremni. Nisu trenirali s grupom nego individualno. Mogu biti s momčadi, jasno, ali sve ćemo biti danas. Registrirani su i konkuriraju.

Kakva je situacija sa Sigurom?

- Ne znam kakva je situacija s izbornikom Kanade. On je ovdje sretan, može ići kad želi, ali nikad mi nije rekao da želi ići.

Ostaje li Pukštas?

- Radi jako, discipliniran je i usavršava se. Ni on mi nikada nije spomenuo da želi ići. Mislim da samo postaje bolje i da će, ako ovako nastavi, imati puno bolje opcije u budućnosti.

Kako gledate s obzirom na poraz u Solunu?

- Mislim da je Rijeka uvijek opasna. Nekad se dogodi da padnete ako igrate svaka tri dana, ali sada se to njima posložilo. Logično je da su umorni i razočarani, ali oni su ipak prvaci lige. imaju jaku momčad i dobrog trenera.

Navijate li večeras za Varaždin protiv Dinama?

- Ne navijam ni za koga, ali pogledat ću utakmicu budem li imao vremena. Sve što se sada događa važno je, ali ne u tolikoj mjeri. Mi se moramo fokusirati na sebe i svoj rad. Mislim da će to biti tvrda utakmica.

Rijeka živi na greškama protivnika?

- Mislim da pobjeđuje jer je dobra i kvalitetna, a ne zbog grešaka drugih. Nikad nisu u panici, iako nekad i gube u susretu. Imaju dobar napad i dobre igrače poput Jankovića.

Nemate puno igrača u obrani?

- Klub radi na tome, da se pojačavamo tu. Šarlija je ozlijeđen, imamo Raçija, ali treba mu vremena. Mlačić je također jako dobar, sretan sam što igra. Šarlija je rastao iz utakmice u utakmicu, žao mi je te male ozljede.

Sigurno se lakše diše nakon pobjede u Osijeku?

- Naravno, sve dobro funkcionira. Svlačionica je zdrava, u utakmici se igrači osjećaju dobro i sigurno. Nekad i bude drugačije kada iziđeš na teren. Napreduju iz dana u dan.

Kako planirate igru s obzirom na Rijekina presijecanja?

- Ne smijemo izgubiti glavu, moramo ići pametno. Nekada pritišću, a nekada puštaju nisko. Znaju jako dobro koristiti se tranzicijom. Brinem se samo o nama.

Bilo bi lijepo otići na reprezentativnu pauzu bez poraza… Jesu li Fruk i Janković najopasniji?

- Da, to bi bilo lijepo. Što se tiče Rijeke, imaju dobre pojedince, primjerice Čopa. Imaju i dobre braniče, dobra su momčad, ali i opasni su. Imaju kvalitetne igrače, svi mogu stvoriti problem ili zabiti gol.