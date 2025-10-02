Garcia se pred polazak u Vukovar zbunio na pitanju tko će biti kapetan umjesto Livaje

Hajduk u subotu od 15.45 sati gostuje u Vinkovcima protiv posljednjeplasiranog Vukovara 1991. Bijeli su trenutno drugi na ljestvici, tri boda iza Dinama, ali će u ovom dvoboju biti oslabljeni jer trener Gonzalo Garcia ne može računati na ozlijeđenog Marka Livaju.
Trener Garcia na početku press konferencije dobio je pitanje o Marku Livaji i zamjeni za prvog kapetana, pa se nakratko zbunio jer u prvi trenutak nije znao da je Krovinović drugi kapetan Hajduka.
Naglasio je da je Ante Rebić spreman za utakmicu.
Vukovar 1991 drži posljednju poziciju prvenstvene tablice nakon što su u 8 odigranih kola osvojili 5 bodova, odnosno dva manje od pretposljednje Rijeke. U prethodnom susretu momčad koju vodi trener Silvio Čabraja poražena je u s 2:1 na gostovanju u Varaždinu.