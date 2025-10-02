Garcia o drami s VAR snimkama: "Nema mjesta teorijama zavjera"

Gonzalo Garcia progovorio je od drami s VAR snimkama koja je obilježila tjedan iza nas nakon što je Hajduk pobijedio Lokomotivu golovima Rebića i Kalika. Navijači Lokomotive uvjereni su da prvi pogodak nije bio regularan, a situacija je eskalirala kada se drami pridružio i Nikica Jelavić, stric trenera Lokomotive Nikice Jelavića.

No, tri dana nakon utakmice, snimke su objavljene i dokazano je da nije bilo zaleđa.

"Nisam to puno pratio u medijima, mislio sam da je zaleđe na početku. Kasnije sam vidio da nije ofsajde. Kasnije sam čuo razne glasine, mislim da nema mjesta teorijama zavjera niti puno vjerujem u njih", rekao je Garcia.

Hajduk se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 16 bodova, tri manje od prvoplasiranog Dinama i četiri više od trećeplasiranog Varaždina. U posljednjem kolu Hajduk je na domaćem terenu svladao Lokomotivu rezultatom 2:0, golovima Ante Rebića i Anthonyja Kalika.

Vukovar 1991 drži posljednju poziciju prvenstvene tablice nakon što su u 8 odigranih kola osvojili 5 bodova, odnosno dva manje od pretposljednje Rijeke. U prethodnom susretu momčad koju vodi trener Silvio Čabraja poražena je u s 2:1 na gostovanju u Varaždinu.