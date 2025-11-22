Garcia: "Ne bi bilo ozbiljno da kažem kako smo bili dobri, no isto tako nismo cijelo vrijeme izgledali loše"

U Jadranskom derbiju na Rujevici Rijeka je demolirala Hajduk s uvjerljivih 5:0 i upisala najtežu pobjedu nad Splićanima u svojoj klupskoj povijesti. Glavna figura susreta bio je Toni Fruk koji je već u prvih 45 minuta zabio tri gola, a završni pečat slavlju domaćih dodali su Samuele Vignato i Luka Menalo.

Iako je doživio težak udarac, Hajduk je i dalje na vrhu ljestvice s 29 osvojenih bodova, samo jednim više od Dinama. Zagrepčani su u današnjem programu svladali Varaždin 3:1 i ostali najbliži pratitelj. Rijeka je ovom pobjedom skočila na šestu poziciju te sada ima 17 bodova, koliko je skupila i sedma Lokomotiva, uz to da Zagrepčani imaju utakmicu manje.

Trener Hajduka Goznalo Garcia nakon susreta nije skrivao razočaranje, ali je pokušao smiriti ton: "Ne bi bilo ozbiljno da kažem kako smo bili dobri, no isto tako nismo cijelo vrijeme izgledali loše. Rijeka je imala svoj dan – gotovo sve što su uputili prema golu završilo je u mreži, bili su iznimno učinkoviti. U nastavku smo napravili nekoliko sitnih pogrešaka, a oni su svaku odmah kaznili. U ovakvoj utakmici to si ne smiješ dopustiti jer te suparnik odmah 'raskomada'. Ne želim ulaziti u prevelike analize, vjetar je bio jak i nosio je prema našem golu pa je svaka lopta iz prostora bila nezgodna za braniti. Griješili smo, oni su to koristili – tu je priča prilično jasna. Ne mislim da nam je problem stvorila njihova promjena sustava; igrači znaju kako reagirati u takvim situacijama. Kad pogledate prvo poluvrijeme, vidjet ćete da smo solidno izlazili iz obrane i dolazili u njihovu trećinu, ali kad bismo stigli tamo, nismo napravili dovoljno da to pretvorimo u nešto konkretno."