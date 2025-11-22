Debakl Hajduka na Rujevici. Rijeka pobijedila 5:0!

Rijeka je u Jadranskom derbiju deklasirala Hajduk s čak 5:0 i time upisala najuvjerljiviju pobjedu nad Splićanima u svojoj povijesti. Glavna figura susreta bio je Toni Fruk, koji je već u prvom dijelu postigao hat-trick, a mrežu Hajduka do kraja su još zatresli Samuele Vignato i Luka Menalo.
Unatoč ovako teškom porazu, Hajduk je zadržao vrh ljestvice s 29 osvojenih bodova, jednim više od Dinama. Modri su u današnjoj utakmici slavili protiv Varaždina 3:1.
Rijeka je zahvaljujući velikom trijumfu napredovala na šestu poziciju i sada ima 17 bodova, isto koliko i Lokomotiva na sedmom mjestu, uz to da Zagrepčani imaju susret manje odigran.
Tablice omogućuje Sofascore
