Close Menu

Debakl Hajduka na Rujevici. Rijeka pobijedila 5:0!

Glavna figura susreta bio je Toni Fruk

Rijeka je u Jadranskom derbiju deklasirala Hajduk s čak 5:0 i time upisala najuvjerljiviju pobjedu nad Splićanima u svojoj povijesti. Glavna figura susreta bio je Toni Fruk, koji je već u prvom dijelu postigao hat-trick, a mrežu Hajduka do kraja su još zatresli Samuele Vignato i Luka Menalo.

Unatoč ovako teškom porazu, Hajduk je zadržao vrh ljestvice s 29 osvojenih bodova, jednim više od Dinama. Modri su u današnjoj utakmici slavili protiv Varaždina 3:1.

Rijeka je zahvaljujući velikom trijumfu napredovala na šestu poziciju i sada ima 17 bodova, isto koliko i Lokomotiva na sedmom mjestu, uz to da Zagrepčani imaju susret manje odigran.

Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
6
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0