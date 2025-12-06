Garcia nakon remija: "Nikad nisam vidio ovoliki produžetak"

Bijeli su od 15 sati u sklopu 16. kola SuperSport HNL-a gostovali na Maksimiru kod Dinama. Najveći hrvatski derbi u svom 111. izdanju odlučivao je i o tijesnoj utrci za prvo mjesto na tablici – Dinamo je uoči utakmice bio prvi s bodom prednosti ispred Hajduka. Splićanima se u ovoj utakmici od prve minute konačno priključio kapetan Livaja. Prvi golmani obiju momčadi ozlijeđeni su pa bijela i plava vrata u derbiju čuvaju Silić i Filipović. Glavni je sudac susreta Patrik Kolarić.

Nakon isteka 90 minuta utakmice, ona je produžena za još 13 minuta. Iako je Hajduk gotovo do samog kraja vodio, Dinamo je uspio izjednačiti.

Evo kako je utakmicu komentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

"Osvojiti bod nije lijepo. Trebali smo pobijediti. Igrali smo skoro do sutra, nikad nisam vidio ovoliki produžetak. Kad gledate cijelu utakmicu, onda je ovo možda i dobar rezultat. Igrali smo najbolje što smo mogli. Mislim da smo radili ono što smo htjeli.

Silić je imao dvije sjajne obrane, sjajno je branio. Sve je bolji. Imamo još jednu utakmicu u Zagrebu do kraja polusezone. Moramo doći s duhom koji smo imali u drugom poluvremenu".