Garcia mijenja taktiku: Mladi napadač Hajduka starta od prve minute nakon četiri mjeseca

Bruno Durdov je u prvom sastavu Hajduka za posljednju utakmicu polusezone SHNL-a protiv Vukovara. Za mladog krilnog napadača koji je prije 10 dana napunio 18 godina to je prvi start još od 17. kolovoza i domaće utakmice protiv Slaven Belupa, a ukupno četvrti start ove sezone. Ove sezone je upisao 13 nastupa u svim natjecanjima (SHNL, kvalifikacije za Konferencijsku ligu i Kup), uz jedan pogodak i jednu asistenciju, te ukupno 475 minuta na terenu.

Prije prošlog kola protiv Lokomotive bio je četiri prvenstvene utakmice zaredom na klupi, bez ulaska u igru. Protiv Lokomotive je ušao u 62. minuti i ostavio vrlo dobar dojam, s nekoliko jako dobrih proigravanja, uključujući i stvorenu veliku priliku za Antu Rebića, koji nije uspio realizirati zicer.

Taj nastup očito je bio presudan da danas dobije priliku od prve minute. Prostor za njegov nastup se postupno otvorio nakon ozljede Rokasa Pukštasa prije mjesec dana. Garcia je prvo pokušao zamijeniti mladog Amerikanca u odličnoj formi tako što je Krovinovića stavio na poziciju desetke.

Pokušao je i s Livajom na toj poziciji protiv Dinama, a zatim je od tih ideja odustao i prebacio Ikera Almenu s desnog krila u sredinu. U prošlom kolu na desnom krilu je startao Abdoulie Sanyang, no nakon njegova slabijeg izdanja Durdov je svojim ulaskom ponudio nešto više i sada je nagrađen startom, prenosi Index.