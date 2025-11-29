GARCIA: "Boli kad učiniš sve da pobijediš, a ne odneseš tri boda"

Hajduk je na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina u susretu 15. kola SuperSport HNL-a. Gosti su poveli pred kraj prvog poluvremena zahvaljujući odlično izvedenom udarcu Tomislava Duvnjaka, dok je početkom drugog dijela Michele Šego poravnao rezultat i vratio utakmicu u egal. Nakon izjednačenja, momčad Gonzala Garcije preuzela je inicijativu i krenula po preokret.

Dodatni vjetar u leđa domaćima bilo je isključenje Antonija Boršića, koji je u 70. minuti dobio drugi žuti karton pa je Varaždin posljednjih dvadesetak minuta igrao s igračem manje. Ipak, sastav Nikole Šafarića uspio je izdržati pritisak i osvojiti bod na Poljudu.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice izrazio je nezadovoljstvo rezultatom, iako smatra da je njegova momčad prikazala dovoljno za pobjedu.

„Učiniti sve da pobijediš, a na kraju ne odnijeti tri boda, to uvijek boli. Primili smo gol nakon što su nas uhvatili nespremne, ali općenito smo bili dobri. Duvnjak je pogodio iznimno lijepo, no imali smo u prvom dijelu tri ili četiri odlične prilike“, rekao je Garcia.

Dodao je kako je u nastavku pritisak bio sve veći, posebno nakon što je Varaždin ostao s desetoricom.

„Nakon crvenog kartona dominirali smo i stvarali višak. Teško im je bilo ostati u sustavu čovjek-na-čovjeka u sredini, ali nažalost, nismo uspjeli zabiti drugi gol koji smo po igri zaslužili. Nije bilo potrebe za promjenama na poluvremenu, struktura nam je bila solidna. Jasno, nedostaje nam Pukštas i morat ćemo se prilagoditi do siječnja, ali to je dio trenerskog posla.“

Hajduk tako iz dvoboja izlazi s bodom, dok Varaždin odnosi vrijedan rezultat unatoč brojčanoj inferiornosti u završnici susreta.

