Garcia bez Livaje, Bambe i Skelina: "Ne smijemo ih podcijeniti"

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 15.45 sati igraju protiv Vukovara u Vinkovcima utakmicu 9. kola SuperSport HNL.

Čeka nas teška utakmica. Ne smijemo unaprijed upisati bodove, to bi bila velika greška. U svim domaćim utakmicama bili su dobri. Imaju pametne igrače u napadu, broj 10 je dobar. U nekim utakmicama zaslužili su više nego što su uspjeli osvojiti. Promijenili su trenera. Prošlu utakmicu vodio ih je trener Čabraja, dobra su momčad, to je sigurno - ovako je trener Gonzalo Garcia opisao današnjeg suparnika.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 16 bodova, tri manje od prvoplasiranog Dinama i četiri više od trećeplasiranog Varaždina. U posljednjem kolu Hajduk je na domaćem terenu svladao Lokomotivu rezultatom 2:0, golovima Ante Rebića i Anthonyja Kalika.

Vukovar 1991 drži posljednju poziciju prvenstvene tablice nakon što su u 8 odigranih kola osvojili 5 bodova, odnosno dva manje od pretposljednje Rijeke. U prethodnom susretu momčad koju vodi trener Silvio Čabraja poražena je u s 2:1 na gostovanju u Varaždinu.

Trener Garcia u ovoj utakmici zbog ozljeda sigurno neće moći računati na Marka Livaju, Bambu i Marina Skelina.

Glavni sudac utakmice je Antonio Melnjak iz Rijeke, pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Bruno Geller iz Sv. Ivana Zeline, a četvrti sudac je Dario Bel iz Osijeka.

VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Luka Pajić iz Rijeke.