Game changer u životu i trikovima

Pravi game changer u mom životu bio je trenutak kad sam shvatio koliko mi vremena jednostavno pobjegne. Sat po sat, dan po dan – i dok trepneš, ode cijeli mjesec. U jednom trenu sam rekao sebi: dosta. Niti jedan sat više neću izgubiti uzalud.

Odluka je pala tijekom jednog treninga, dok sam svježe upisao teretanu. Dok sam znojan pokušavao podići šipku koja me gledala s podsmijehom, odjednom mi je sinulo – ne želim više trošiti vrijeme, nego ga ulagati. Od tog dana počeo sam planirati svaki tjedan, svaki dan, pa čak i sate u danu. Vrlo brzo sve se počelo mijenjati.

Rezultati su me motivirali na nove akcije. Odjednom sam imao više vremena za osmišljavanje novih predstava, za razvijanje trikova, za obitelj, prijatelje i posao. Počeo sam dodatno paziti i na to koje informacije puštam u svoju glavu, a i prehranu sam malo “ušminkao” (nije više svaka pizza imala ulaz na crveni tepih). Danas, pola godine kasnije, osjećam i vidim ogromne promjene.

Magija vremena

Kad razmislim, sve to podsjeća na trik. U showu često koristim konop – publika gleda kako je dug, pa kratak, pa se opet spoji. Ali prava magija nije u konopu, nego u fokusu publike. Gdje usmjeriš pažnju, tamo ide i doživljaj.

Tako je i s vremenom. Kad ga pustimo da pobjegne, nestaje kao karta u rukavu. Ali kad ga uzmemo čvrsto u ruke, kad odlučimo gdje će ići – vrijeme se umjesto neprijatelja pretvara u saveznika.

Trik života

Pravi trik života nije u tome da imamo više vremena – svi imamo isti broj sati u danu. Razlika je u tome što nemamo svi jednaku količinu obveza i odgovornosti. Ali jedno znam – ako u cijelom danu ne možemo pronaći barem sat vremena za sebe, onda nešto radimo krivo.

Trik je u tome kako koristimo sate koje imamo. Kad usmjerimo pažnju, kad odlučimo da svaka minuta ima smisao i svrhu, tada se otvara čarolija.

I zato danas kažem: najveći trik koji sam naučio nije bio s kartama, konopom ili balonima. Najveći trik bio je naučiti upravljati vremenom. Jer kad kontroliraš svoje vrijeme – kontroliraš i svoj život.