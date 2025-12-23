Fruk o Livaji: "Sportska veličina, veliki respekt"

Toni Fruk jučer je proglašen pobjednikom tportalove nagrade Kapetani biraju. "Desetka" Rijeke slavila je ispred Marka Livaje i Adriana Jagušića, a priznanje mu je svečano uručeno u Opatiji.

Fruk je pritom prekinuo dominaciju Livaje, koji je ovu nagradu, o kojoj odlučuju kapetani svih klubova SHNL-a, osvojio tri puta.

"Fenomenalan osjećaj. Već sam rekao, nagrada ima jednu veliku težinu kad te izaberu sportski rivali, tvoji kapetani i hvala im na glasovima. Kad bacimo pogled samo na sve osvajače koji su osvajali ovu nagradu, sigurno da je ovo velika čast", rekao je Fruk za Dnevnik Nove TV.

Riječki talisman priznao je koliko mu znači što mu je Livaja dao maksimalan broj glasova:

"To pokazuje sportsku veličinu, veliki respekt."

Iza 24-godišnjeg Našičanina je godina za pamćenje. Kao jedan od nositelja igre vodio je Rijeku do dvostruke krune, potom se upisao među reprezentativce debitantskim nastupom pa pogotkom, a sve je zaokruženo europskim proljećem Rijeke, prvim nakon gotovo pola stoljeća.

"Sigurno da je prvenstvo donijelo najviše emocija što se tiče Rijeke, ali naravno reprezentacije, debi i pogodak, to su sami dječački snovi koje sanjaš, što ti se čini nedostižnim i evo, ove godine mogu reći da sam ispunio te snove", zaključio je Fruk.