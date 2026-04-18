Frontmen benda uz čije su se pjesme mnogi ženili ili oplakivali bivše ljubav otvorio srce: "Nemojte o tome nikome pričati"

Adastra – bend s kojim su mnogi odrastali, uz čije su se pjesme ženili ili oplakivali bivše ljubavi. Ove godine slave 20 godina karijere, a kako se pripremaju i gdje ćete ih moći poslušati već ovog tjedna, doznajte u prilogu.

Pjesmu ''Neka'' rock grupa Adastra premijerno će izvesti na Zagrebačkom festivalu ovog petka. Zagrebački bend, prepoznatljiv po rock zvuku, u ovoj pjesmi s novog albuma okrenuo se duhovnoj ispovijesti i svjedočanstvu frontmena Jerka Marića.

''Imali smo koncert u Poreču gdje smo izveli neke naše pjesme da vidimo kako reagiraju ljudi. I na tu pjesmu su reagirali super, kao na ''Nabujalu rijeku'', ''Zašto se skrivaš'', ''Samo s tobom'', gdje već u drugom refrenu svi pjevaju, a prvi put su je čuli. I onda smo odlučili da ćemo tu pjesmu poslati na Zagrebački festival. Pjesma je zanimljiva, a o mom je spasitelju Isusu Kristu", rekao je Marić za In Magazin.

''Danas su ljudi jako zabrinuti zbog svega – života, stvari koje se događaju u svijetu, ali u Bibliji se 365 puta spominje ''ne boj se''. Taj ne boj se – prepusti Bogu sve i gledaj kako se stvari otvaraju i rješavaju.''

Jerko - čovjek velikog srca

''Ja sam s Isusom od svoje 19. godine i tad mi je promijenio život. Nakon toga ja jako lagodno živim, zdrav sam, imam sve što mi je potrebno, imam sreću da mogu drugima pomagati i kroz sve što sam radio uvijek me vodio Isus Krist, pa zar to nije čudo.''

Jerko, koji je poznat kao čovjek velikog srca, svojedobno je udomio beskućnika na dvije godine. Voli pomagati drugima, a i Adastra kao bend jedan je od socijalno najangažiranijih na sceni. Svojom pjesmom ''Surovi grade'', koju su posvetili Luki Ritzu, inicirali su niz koncerata protiv nasilja među mladima. Adastra djeluje i kroz Udrugu Zvuk svjetlosti, održava humanitarne koncerte te pomaže beskućnicima. O tome Jerko ipak skromno govori.

''O tim stvarima, iskreno, u zadnje vrijeme ne volim razgovarati. Mi to potiho radimo. Jesmo to radili i hvalili se, ali na kraju dana, kao kad Isus kaže – on ozdravi nekoga i kaže svima: nemojte o tome nikome pričati. Tisuće humanitarnih koncerata smo napravili, moji kolege i ja, i Adastra, i tako ćemo nastaviti.''

Adastra, čije pjesme još od ranih 2000-ih odzvanjaju ušima obožavatelja, ove godine slavi 20 godina, i to velikim slavljeničkim koncertom u svibnju. Hitova neće nedostajati, a evo koji je među publikom najbolje prošao.

''Samo s tobom'' je najčešće izvođena i bio sam nedavno na jednoj svadbi, pjevao sam tu pjesmu kao prvi ples i čujem da se na drugim svadbama isto izvodi. ''Nabujala rijeka'' je na drugom mjestu. Neumjerenost nije dobra, to je neki moj moto. Ja sam sretan što je Adastra uvijek tu negdje – nikad mi nismo previše zasjali, ni previše pali.''

Zato će definitivno zasjati na pozornici i sa stilom, uz goste i vjernu publiku, obilježiti dva desetljeća na hrvatskoj glazbenoj sceni.

''Bit će torte, bit će naših gostiju, prijatelja, pozvat ćemo bivše članove benda Adastra, svirat ćemo naše najpoznatije pjesme. Nadam se da će svi pjevati u glas, kako to zna biti kad imamo koncert, i baš se radujem – super ide sve.''

A mi im u idućim godinama želimo još nezaboravnih hitova koji će se pjevati generacijama.