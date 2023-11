FRANKO ANDRIJAŠEVIĆ: "Ponadao sam se da bi Hajduk napokon mogao biti prvak, a onda se sve rasulo"

Kapetana kineskog kluba Zhejianga Franka Andrijaševića Index je uhvatio u Japanu gdje ga u srijedu čeka dvoboj četvrtog kola grupne faze Azijske Lige prvaka protiv tamošnjeg Ventforeta Kofua. Andrijaševićeva momčad se nakon tri odigrana kola nalazi na dnu ljestvice s tri boda, ali ima i dalje velike izglede da prođe skupinu.

S najboljim igračem HNL-a sezone 2016./17., kad je Rijeka stigla do povijesne titule prvaka, razgovarali smo o kineskom nogometu, usporedili tamošnju ligu s HNL-om, ali se dotaknuli i aktualija vezanih za hrvatski klupski nogomet. Andrijašević nam je rekao da ga ove sezone prati puno više nego lani, kroz razgovor smo vidjeli da je upoznat sa svim detaljima i čuli prilično zanimljiv komentar na nikad čudniju sezonu elitnog ranga hrvatskog nogometa.

Igrate Azijsku Ligu prvaka. Možete li nam objasniti kakva su pravila tog natjecanja i kako se Zhejiang našao u krugu najboljih azijskih ekipa?

Prošlu sezonu smo završili treći i u play-offu smo direktnog rivala pobijedili 1:0, što nas je gurnulo u Ligu prvaka. Sjajno je to što smo u domaćem prvenstvu ponovili istu stvar pa ćemo i iduće sezone igrati ovo natjecanje. Iskreno, oduševljen sam kako to izgleda. Odemo malo do Australije, malo do Tajlanda, eto, sad smo u Japanu.

Nije loše. Koncept Lige je nešto drugačiji nego u Europi. Liga je koncipirana po uzoru na NBA. Znači, jedan dio se igra na Zapadu, u tom dijelu ždrijeba su arapske zemlje, a na Istoku smo mi, Japan, Koreja, Australija... Zato smo se u svlačionici zezali da s Ronaldom možemo igrati tek u finalu.

Kako bi Hajduk ili Dinamo prošli u Kineskoj ligi?

Teško pitanje. Znam samo da im na početku ne bi bilo lako. Mislim da bi prošlo neko vrijeme dok ne pohvataju sve. Da moja ekipa dođe u HNL, siguran sam da bi bili među najboljih četiri ili pet ekipa. U redu, možda ne bi bili prvaci, ali nikome s nama ne bi bilo lako. Španjolski trener Jordi Vinyals radi odličan posao, imamo dobru ekipu, podigli smo se, ozbiljniji smo nego prošle sezone i, uvjeravam vas, nismo loši.

Kako komentirate ligu ove sezone. Nikad izjednačenije, ali dojma smo da razlog tome nije golem napredak Hajduka, Rijeke i Osijeka, nego šokantan pad Dinama. Slažete li se?

Apsolutno. Uvijek je bilo pravilo da, ako i pomišljaš biti ispred Dinama, moraš u serijama pobjeđivati i ne smiješ kiksati. Pravilo je bilo da čim staneš, čim usporiš, zaredaš s dva, tri kiksa, Dinamo ti odmagli na nekih 7, 8 bodova i to te mentalno ubije. Tada bi u pravilu prvenstvo bilo gotovo.

Sad je totalno druga priča. Ne znaš tko iz vrha više prosipa bodove. Moram priznati da me trenutačno stanje u HNL-u poprilično iznenadilo. Čak bih rekao da je Rijeka u blagoj prednosti. Ne radi kvalitete kadra i snage u odnosu na Dinamu ili Hajduk, već zbog toga što se na Rujevici može mirno raditi i što tamo pritisak ni blizu nije kao u Splitu ili u Zagrebu.

Evo, Leko je dobio otkaz, Bišćan je izdržao svega četiri mjeseca, a vidim da i Jakiroviću broje dane. U Rijeci se takve stvari ne događaju. Nakon sretne pobjede Dinama nad Lokomotivom, pomislio sam, ajde, došli su sebi i sad će to doći na svoje. No, protiv Varaždina su bod izvukli u zadnjoj sekundi.

Osijek se dolaskom Zekića dignuo, srušili su Hajduk na Poljudu, ali, evo, sad ih je Gorica razbila. Nikad ne reci nikad, ali sumnjam da se Osijek može uključiti u borbu za titulom. Ova tri su mu, po onome što su zasad pokazali, li-la. Nikoga ne vidim da baš odskače, tako da će jako zanimljiv biti zimski prijelazni rok da vidimo tko će koga dovesti.

Hajduk je počeo odlično, dobili su Dinama na Maksimiru, imali su pet od pet, a onda je došao poraz od Istre i sve je otišlo nizbrdo. Teško izlaze iz krize, u redu, sad su dobili Rudeša, ali realno, to nije to.

Dinamo ista priča. Ne vjerujem da će bilo tko puno toga promijeniti i prilično sam siguran da će nas do kraja čekati neizvjesna borba. Nemoguće je prognozirati prvaka. Imam osjećaj da će prvi biti onaj tko bude manje prosipao bodove.

