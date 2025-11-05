Franka i Vedran ne kriju sreću: Čestitke im stižu sa svih strana!

U dom Franke Batelić i Vedrana Ćorluke čestitke stižu sa svih strana. Naime, njihova kći Greta danas slavi treći rođendan. Pjevačica je na Instagramu objavila fotografiju s proslave na kojoj djevojčica pozira u šarenoj haljinici ukrašenoj zvjezdicama, okružena balonima i velikim jednorogom.

'Moja čarobna djevojčica danas slavi 3.', napisala je.

Njena objava oduševila je pratitelje. Nedavno je objavila fotografiju na kojoj je Greta okrenuta leđima.

'Visoka moja draga cura', napisala je tad, piše Story.

Podsjetimo, Franka i Vedran su početkom 2020. postali roditelji sina Viktora, a krajem 2022. dobili su kćer Gretu. Tu je trudnoću Franka otkrila ekskluzivno za magazin Story.