Francuzi problematizirali Thompona: "Zamislite da netko u Ukrajini brani pjesme koje nastaju na bojišnici"

Izaslanstvo Republike Hrvatske dva će dana boraviti u Njemačkoj. Premijer Andrej Plenković susrest će se s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom na bilateralnom sastanku i radnom ručku. Teme su mnoge. Od sigurnosti Europe, preko situacije u Ukrajini i pitanje Zapadnog Balkana.

Također, Hrvatska potpisuje važnu nabavu 44 tenka Leopard 2A8 od Njemačke. U Berlinu će se naći 40 hrvatskih trvrtki, a tu će biti i ministar gospodarstva Ante Šušnjar s kojim je razgovarala Nova TV.

Ministar se na početku razgovora osvrnuo na kritične izjave Donalda Trumpa prema Europi kao umirućem kontinentu, s čime se Šušnjar nikako nije složio jer smatra da je Europa u uzletu.

Hrvatska sada ulaže veliki novac u obranu, a ministar smatra da je to i prilika i za hrvatske tvrtke koje poptpisuju partnerstva, pa je tu naveo DOK-ing koji je potpisao strateško partnerstvo s Rheinmetallom, a spomenuo je i isporuku 60.000 kaciga hrvatske tvrtke Šestan-Busch Njemačkoj.

Ministar Šušnjar vjeruje da je u tijeku velika reindustrijalizacija Europe, pa stoga vlada planira iskoristiti momentum i predstaviti industrijsku strategiju Republike Hrvatske 2026. godine koja bi trebala potaknuti novu proizvodnju visokih tehnologija.

Francuzi problematizirali Thompona

Ministra je reporterka Dnevnika Nove TV pitala za jučerašnje reakcije Francuza na izlaganje premijera Plenkovića kojeg su tada pitali za Thompsonov koncert koji se smatra problematičnim u Francuskoj.

"Dio smo globalnog svijeta, sve je odmah dostupno u roku sekunde nakon što se objavi. To je problem kojeg hrvatska ljevica, koja nema nikakve konstruktivne prijedloge, bilo kakav sadržaj, to ona problematizira Thompsona koji je hrvatski branitelj, koji je te pjesme pisao na prvoj crti bojišnice. Zamislite da netko danas problematizira u Ukrajini pjesme koje nastaju na bojišnici gdje se brane od agresije. To su hrvatske pjesme, to su domoljubne pjesme, to ćemo braniti do kraja. Ti ljudi su ginuli za hrvatsku državu, svojom krvi natopili temelje hrvatske države. A vidimo u našem susjedstvu... Nas djeli samo Mađarska, Ukrajinu i Hrvatsku, i što se danas događa 2025. godine", zaključio je ministar Ante Šušnjar.