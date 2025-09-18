FRANCUZI NA NOGAMA Prosvjedi diljem zemlje: 800 tisuća ljudi na ulicama, vlada pred izazovom

Francuska se sprema za jedan od najvećih dana štrajka u posljednjim godinama, budući da su sindikati ujedinjeni u pritisku na novog premijera Sébastiena Lecornua da odustane od rezova u državnom proračunu i poduzme mjere vezane uz plaće, mirovine i javne usluge.

Prema procjenama policije, oko 800 tisuća ljudi trebalo bi u četvrtak izaći na ulice diljem zemlje. Najavljeno je 250 prosvjednih marševa, što će znatno poremetiti rad škola, željeznički i zračni promet. Na terenu će biti raspoređeno do 80 tisuća policajaca. Već od ranog jutra blokirani su autobusni kolodvori u Parizu i na sjeveru zemlje, a zabilježeni su i prekidi željezničkog prometa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovo bi mogao biti najveći val prosvjeda od 2023. godine, kada su stotine tisuća građana demonstrirale protiv Macronove odluke da bez parlamentarnog glasanja povisi dob za umirovljenje na 64 godine.

Novi premijer Lecornu, bivši ministar obrane i blizak Macronov saveznik, suočava se s izazovom – u vrlo kratkom roku mora sastaviti proračun i formirati manjinsku vladu, pritom pokušavajući spriječiti izglasavanje nepovjerenja u parlamentu. Njegova popularnost već sada je niska, a sindikati i oporba ga optužuju da nastavlja politiku pogodovanja poslovnim interesima umjesto radnicima.

Dok se Macron suočava s političkom krizom, parlament ostaje podijeljen između ljevice, krajnje desnice i centra, bez apsolutne većine. Socijalisti i Nacionalni skup Marine Le Pen već su poručili da bi mogli podržati glasovanje o nepovjerenju ako Lecornu ne pokaže spremnost na promjene.

U međuvremenu, Francuska je pod sve većim pritiskom EU zbog visokog proračunskog deficita i duga, dok je agencija Fitch nedavno snizila kreditni rejting zemlje zbog političke nestabilnosti.