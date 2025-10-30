Francuski mediji: "Hrvatska je pronašla svog heroja Nicoliera"

Ostaci tijela Jean-Michela Nicoliera, francuskog dobrovoljca koji se 1991. godine pridružio obrani Hrvatske, pronađeni su u Vukovaru. U Hrvatsku su jučer došli njegova majka Lyliane Fournier i brat Paul Nicolier. Nakon 34 godine patnje i neizvjesnosti, Lyliane će pokopati sina i konačno znati gdje počiva.

Vijest je jučer u Hrvatskoj dočekana s dubokim olakšanjem, budući da je mladić iz Francuske postao jedan od najpoznatijih hrvatskih branitelja.

I francuski mediji su objavili vijest o pronalasku njegovog tijela.

Le Télégramme: Nicolier je bio jedan od oko 480 stranih dragovoljaca iz 35 zemalja

Le Télégramme, neovisni francuski dnevni list iz Bretanje poznat po uravnoteženom i humanističkom pristupu izvještavanju, piše kako je 34 godine nakon njegove smrti u Vukovaru Hrvatska identificirala posmrtne ostatke Jean-Michela Nicoliera, Francuza koji je 1991. došao braniti Hrvatsku.

"Rođen u Vesoulu, Nicolier je kao 25-godišnjak pristupio hrvatskim snagama, ranjen je u borbama za Vukovar, odveden iz bolnice nakon pada grada i ubijen na Ovčari zajedno s više od 200 zarobljenika. Njegovi su ostaci pronađeni krajem rujna 2025. u masovnoj grobnici.

Ministar branitelja Tomo Medved izjavio je da „nije rođen u Hrvatskoj, ali je u njoj ostavio srce i život“, dok je Nicolierova majka Lyliane Fournier zahvalila hrvatskim vlastima i izrazila nadu da će i druge obitelji pronaći svoje nestale. Nicolier je 2011. posthumno odlikovan za hrabrost, a most u Vukovaru nosi njegovo ime. Bio je jedan od 480 stranih dragovoljaca iz 35 zemalja koji su se borili u Domovinskom ratu", navodi Le Télégramme.

"Majka je napokon saznala istinu"

Francuski dnevnik Le Parisien ističe emotivnu dimenziju priče o Jean-Michelu Nicolieru pod naslovom „Njegova majka je napokon doznala istinu“.

Medij naglašava trenutak kada je Hrvatska, 34 godine nakon njegove smrti, identificirala njegove posmrtne ostatke pronađene na Ovčari, zajedno s još trojicom ubijenih. U tekstu se navodi kako je Nicolier, 25-godišnjak iz Vesoula, došao u Hrvatsku braniti Vukovar, gdje je ranjen, zarobljen i ubijen. Le Parisien prenosi riječi ministra Tome Medveda da "nije rođen u Hrvatskoj, ali je ovdje ostavio svoje srce", te citira majku Lyliane Fournier koja poručuje da misli na sve obitelji koje još traže svoje nestale. Tekst podsjeća da je Nicolier 2011. posthumno odlikovan i da most u Vukovaru nosi njegovo ime.

"Vođen idealima pravde i suosjećanja prema potlačenima"

I France 3 je objavio vijest o pronalasku tijela.

Prošle godine objavili su veliki tekst o Francuzu koji je postao hrvatski junak.

"Jean-Michel Nicolier, Francuz koji je poginuo za Hrvatsku, i dalje je ikona u Vukovaru", naveli su.

"Bio je vođen idealima pravde i suosjećanja prema potlačenima, a prema riječima obitelji, bio je apolitičan i blage naravi. Njegova majka Lyliane Fournier prisjetila se trenutka kada joj je rekao: "Odlazim, imam 25 godina."

Članak donosi i svjedočanstvo brata Paula Nicoliera koji opisuje kako je Jean-Michel, ranjen u vukovarskoj bolnici, odveden nakon pada grada: "Srbi su blokirali sve prilaze i ljude odvodili u farmu gdje su ih ubijali." Njegova majka je posljednji put čula da ga je francuska novinarka vidjela živog dan prije masakra na Ovčari. Obitelj je 2016. u Parizu pokrenula postupak za zločin protiv čovječnosti, dok je Paul Nicolier tom prilikom podsjetio da u Hrvatskoj još uvijek oko 1600 osoba nije pronađeno.

Paul Nicolier: "Obećao sam mami..."

Na Facebooku se oglasio Paul Nicolier, brat Jean-Michela Nicoliera.

"Obećao sam našoj majci da ćemo te pronaći. Borba za pronalazak tvoje braće i sestara se nastavlja. Hvala Bogu i hrvatskom narodu", poručio je Paul Nicolier.