Francuska službeno priznala Palestinu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron večeras je u obraćanju Ujedinjenim narodima potvrdio da je Francuska službeno priznala palestinsku državu. Time se pridružila nizu država koje su posljednjih tjedana donijele istu odluku, među njima Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Australija.

Prije same objave Macron je poručio kako je „vrijeme da se zaustavi rat u Gazi“ i da se oslobodi preostalih 48 talaca koje Hamas još uvijek drži. „Svijet je tek nekoliko trenutaka udaljen od toga da izgubi priliku za mir. Više ne možemo čekati,“ naglasio je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osudio je napade Hamasa od 7. listopada 2023., ali je dodao da „ništa ne opravdava nastavak rata“ te da sve okolnosti nalažu da on bude okončan. Macron je pritom pozvao na mir zasnovan na rješenju s dvije države koje bi živjele jedna uz drugu.