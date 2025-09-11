Francuska šalje borbene zrakoplove u Poljsku!

Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u četvrtak navečer da će Pariz poslati tri borbena zrakoplova Rafale na istočno krilo NATO-a kako bi pomogli u zaštiti poljskog zračnog prostora. Odluka je donesena nakon što su ruski dronovi povrijedili poljsku granicu, što je izazvalo novu uzbunu među saveznicima.

– Nakon ruskih dronskih incidenata u Poljskoj, odlučio sam rasporediti tri Rafalea radi zaštite poljskog zračnog prostora i istočnog krila NATO-a, zajedno s našim saveznicima – izjavio je Macron.

Poljska je u srijedu u ranim satima oborila ruske bespilotne letjelice koje su povrijedile njezin zračni prostor. U akciji su sudjelovale Nizozemska, Njemačka i Italija, dok francuske snage tada nisu bile uključene. Macron je, međutim, naglasio da je u kontaktu s poljskim premijerom Donaldom Tuskom te da će Francuska ubuduće pružati aktivnu potporu.

– Sigurnost europskog kontinenta naš je glavni prioritet. Nećemo popustiti pred sve većim zastrašivanjima Rusije – poručio je francuski predsjednik.

Osim Francuske, i druge zemlje NATO-a pojačavaju obranu istočnog krila Saveza. Britanski ministar obrane John Healy rekao je da London razmatra dodatne korake, dok je njemačko ministarstvo obrane već potvrdilo da je ojačalo protuzračnu obranu u Poljskoj, javlja Politico.

Incident s ruskim dronovima otvorio je i pitanje spremnosti zapadnih arsenala da odgovore na prijetnje niskobudžetnih, masovno proizvedenih letjelica, koje Moskva sve češće koristi u svojim vojnim operacijama.