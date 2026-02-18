Francuska ispitala glavnog osumnjičenog za ubojstvo Jean-Michela Nicoliera

Obitelj francuskog dragovoljca i vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera prijeti Srbiji privatnom tužbom te preko veleposlanstva u Parizu traži hitno izručenje Spasoja Petkovića zvanog Štuka, osumnjičenog za njegovu likvidaciju nakon pada grada. Kako doznaje RTL Danas, francuske vlasti već su ispitale Štuku, a istraga koju vode je pri samom kraju.

Obitelj je odlučna u namjeri da se ubojica privede pravdi te je Srbiji dala ultimatum. Srpskom veleposlanstvu u Parizu uputili su opomenu pred privatnu tužbu, kojom traže da im se, između ostalog, dostave adrese navodnog počinitelja Petkovića te pomagača Vujanovića i Šljivančanina. "Dali smo im rok od 30 dana", potvrdio je odvjetnik obitelji Arnaud Bilen.

Francuska istraga pri kraju

Istovremeno, francusko tužiteljstvo već deset godina vodi vlastitu istragu o ubojstvu. Prema novim informacijama, do sada je ispitano više svjedoka, uključujući i glavnog osumnjičenika Spasoja Petkovića Štuku. S njim je, kako se doznaje, razgovarala pariška sutkinja.

"Koliko mi je poznato, razgovarala je s njim. Nije bio dostupan u smislu da ga je Francuska mogla locirati, već je stavljen na raspolaganje u određeno vrijeme i na određenoj lokaciji", pojasnio je odvjetnik Bilen okolnosti ispitivanja.

Ubojica nedostupan Hrvatskoj

Za zločine na Ovčari, Štuka je na sudu u Beogradu imao status svjedoka pokajnika. U nagodbi s tužiteljstvom navodno je priznao krivnju u zamjenu za slobodu. Protiv njega je svjedočilo više osoba, a neki su naveli da je Jean-Michelu, nakon što ga je ustrijelio, iz džepa uzeo 20 franaka.

Njegovo izručenje bezuspješno je tražilo i hrvatsko pravosuđe. "Oglušili su se na svaki naš zahtjev. Rekli su da je to presuđena stvar jer je postupak protiv Štuke obustavljen. Zbog njegove nenazočnosti morali smo prekinuti istragu u Hrvatskoj i ne možemo je nastaviti", izjavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Obitelj traži pravdu

Obitelj Nicolier poručila je kako im novac nije motiv. "Nećemo davati nikakve izjave o postupku do kraja suđenja. Naglašavamo da nikakva financijska odšteta nikada ne može zamijeniti život našeg dragog Jeana-Michela. Jednostavno molimo da se pravda zadovolji i da se ubojica kazni kako zaslužuje", stoji u njihovoj poruci.

Njegova majka Lyliane Fournier za RTL je, nakon što su pronađeni njegovi posmrtni ostaci, ispričala čega se sjeća iz njihovog posljednjeg razgovora. "Posljednji put nazvao me 6. listopada i plakao je. Govorio je: 'Nisam mislio da ima toliko užasa, posebno za civile'", rekla je tada. Prema dostupnim informacijama, istraga u Francuskoj nalazi se u završnoj fazi.