Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo će slati vojsku u Ukrajinu!

Trojica čelnika poručila su da su njihove zemlje potpisale deklaraciju o namjeri koja se odnosi na raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini – u slučaju postizanja mirovnog sporazuma s Rusijom
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pojavio se pred novinarima u pratnji francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i britanskog premijera Keira Starmera, nakon sastanka održanog u Parizu. Trojica čelnika poručila su da su njihove zemlje potpisale deklaraciju o namjeri koja se odnosi na raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini – u slučaju postizanja mirovnog sporazuma s Rusijom.

Najava vojnih centara i zadaća na terenu

Starmer je pritom rekao da bi Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, nakon dogovora o miru, uspostavili vojne centre u Ukrajini. Naglasak bi bio na praktičnoj sigurnosnoj podršci, uključujući zaštitu zračnog prostora i mora te obnovu i jačanje ukrajinskih oružanih snaga za razdoblje nakon rata.

"Koalicija voljnih" i suradnja sa SAD-om

Britanski premijer istaknuo je da je cilj tzv. "koalicije voljnih" osigurati mir koji će trajati, uz dugoročnu sigurnosnu arhitekturu u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prema njegovim riječima, deklaracija je važan korak jer otvara put pravnom okviru u kojem bi britanske, francuske i partnerske snage mogle djelovati na ukrajinskom teritoriju.

