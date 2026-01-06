Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo će slati vojsku u Ukrajinu!

Najava vojnih centara i zadaća na terenu

Starmer je pritom rekao da bi Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, nakon dogovora o miru, uspostavili vojne centre u Ukrajini. Naglasak bi bio na praktičnoj sigurnosnoj podršci, uključujući zaštitu zračnog prostora i mora te obnovu i jačanje ukrajinskih oružanih snaga za razdoblje nakon rata.

"Koalicija voljnih" i suradnja sa SAD-om

Britanski premijer istaknuo je da je cilj tzv. "koalicije voljnih" osigurati mir koji će trajati, uz dugoročnu sigurnosnu arhitekturu u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prema njegovim riječima, deklaracija je važan korak jer otvara put pravnom okviru u kojem bi britanske, francuske i partnerske snage mogle djelovati na ukrajinskom teritoriju.