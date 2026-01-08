Fran Karačić ide u Osijek, oprostio se sa suigračima iz Hajduka

Fran Karačić (29) odlazi na posudbu iz Hajduka u Osijek. Prošlog tjedna pisalo se kako su pregovori u tijeku, a sada je potvrđeno da su ti pregovori uspješno završeni te se desni bek već oprostio od suigrača u Hajduku, piše Index. Osijek će imati i opciju otkupa za iznos koji zasad nije poznat.

Iskusni defenzivac nije u prvom planu trenera Gonzala Garcíje, koji na njegovoj poziciji koristi Luku Hodaka i Niku Sigura. Karačić je sezonu počeo kao standardni desni bek, no otkrićem Hodaka izgubio je svoje mjesto u udarnom sastavu. U Osijeku bi se trebao naći u početnih 11 momčadi koja će pokušati pobjeći s dna tablice SuperSport HNL-a, a konkurecija na desnoj strani obrane bit će mu Renan Guedes.

Daleko od prvog sastava

Karačić je u Hajduk stigao za 200 tisuća eura iz Lokomotive prošlog ljeta. Za splitski klub upisao je 17 nastupa u svim natjecanjima, a ima i dva pogotka i asistenciju. Posljednji put u prvih 11 Hajduka u SuperSport HNL-u nastupio je 4. listopada prošle godine u pobjedi 1:0 kod Vukovara u Vinkovcima.

Nakon toga je skupio 36 minuta igre u sljedećih osam SHNL utakmica. Posljednji put igrao je protiv Varaždina (1:1) u 15. kolu na Poljudu, kada je upisao 29 minuta. Karačić je u karijeri još igrao za Zagreb, Kustošiju, Lokomotivu, Lučko, Dinamo, Bresciju i Rudeš. Prema Transfermarktu vrijedi 750 tisuća eura.