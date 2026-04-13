Fotoklub Split vodi foto šetnju s tvrđave Gripe niz Radunicu

Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen

Foto safari u subotu, 18. 4., u 10 sati, vodi Petra Radić, licencirana turistička vodičkinja i viša kustosica Hrvatskog pomorskog muzeja Split, uz fotografsku pratnju Vicka Vidana.

Ovo izdanje foto safarija započinje na tvrđavi Gripe, mjestu s kojeg se Split i njegova povijest otvaraju u širokoj panorami, s pogledima koji sežu od otoka u daljini do krovova Radunice tik pred nama. Nakon orijentacije u prostoru i razgleda utvrde koja je stoljećima branila Split, ruta se spušta uličicama jednog od najstarijih gradskih naselja. U kamenim ulomcima, spolijama i detaljima ugrađenima u kasnije kuće još se mogu naslutiti mnogo stariji slojevi grada, oni koji prethode i samoj Dioklecijanovoj palači. Uz stare fotografije na odabranim punktovima uspoređivat će se nekadašnje i današnje lice ovoga prostora, tražeći ono što se promijenilo, ali i ono što je ostalo iznenađujuće postojano. Današnja Radunica pritom otvara i drukčiji pogled na Split: kao vremenska kapsula grada kakav polako nestaje. Dvori, skaline, prolazi i ritam nekadašnjeg radničkog kvarta još uvijek čuvaju atmosferu života bez automobila, s prostorima u kojima se svakodnevica odvijala zajednički i na pragu kuće.

Sudjelovanje je besplatno, prijave su na info@fotoklubsplit.hr, a broj mjesta je ograničen.

Program foto safarija zamišljen je kao otkrivanje nepoznatog o poznatom, odnosno upoznavanje grada, lokalne zajednice, kulturne i povijesne baštine uz stručno vođenje licenciranih turističkih vodiča te sudjelovanje članova Fotokluba Split koji sa svoje stručne strane priču o gradu upotpunjuju savjetima o fotografiji, razgovoru o motivima, kadrovima, kompoziciji, ali i najpoznatijim splitskim fotografima i fotografijama. Poželjno je da sudionici na safari šetnju ponesu fotoaparat te uz zajedničko druženje i istraživanje zabilježe ljepote našega grada.

Program Foto safari dio je „Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2026.“ koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova.

