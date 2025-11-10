Fotoklub Split večeras organizira besplatnu projekciju dokumentarnog filma 'Dolorès Marat: Through Her Lens' u Kinoteci Zlatna vrata

U ponedjeljak, 10. studenog u 19 sati, program filmskih večeri Fotokluba Split nastavlja se besplatnom projekcijom dokumentarnog filma 'Dolorès Marat: Through Her Lens'.

Film donosi portret francuske fotografkinje Dolorès Marat, koja je nakon dugogodišnjeg rada u foto-laboratorijima modnih časopisa početkom devedesetih odlučila posvetiti se vlastitom umjetničkom izrazu. Danas njezine fotografije, snimane analognim fotoaparatom Leica, čine prepoznatljiv opus u kojem se svakodnevica preobražava u prizore snovite i suptilne poetičnosti.

U filmu redateljice Armelle Sèvre, također fotografkinje, dvije autorice zajedno putuju obalama Sredozemnog mora, tražeći trenutke svjetla, pokreta i tišine. Film uz pažljivo oblikovan zvuk i atmosferu prikazuje svijet Dolorès Marat – između dokumenta i sna, između svjetla i sjene.

Režija: Armelle Sèvre

Produkcija: Les Films d’Ici Méditerranée, Mujō & Les Films d’Ici za France Télévisions

Jezici: francuski, engleski, hrvatski

Filmske večeri dio su godišnjeg edukativno-istraživačkog programa Fotokluba Split i financirane se sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, a dio su ”Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2025.” koji je financiran sredstvima Zaklade ‘Kultura nova’.