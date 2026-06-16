Hajduk ipak može na srpskog predstavnika: UEFA nije razdvojila moguće suparnike

Unatoč najavi same UEFA-e, ona ipak nije odredila podskupine ždrijeba 1. pretkola Europske lige u kojem se nalazi i drugoplasirana momčad HNL-a iz prošle sezone, splitski Hajduk. Sami ždrijeb na rasporedu je u 17 sati. Splićani su nositelji u 1. pretkolu, a na današnjem ždrijebu mogu izvući:

MŠK Žilina (Slovačka)

Tekst se nastavlja nakon oglasa

FK Vojvodina (Srbija)

FC Universitatea Cluj (Rumunjska)

NK Aluminij (Slovenija)

Derry City FC (Sjeverna Irska)

Vestri (Island)

Hajduk ipak može na Vojvodinu

Očekivalo se da će UEFA u podskupinama razdvojiti Hajduk i Vojvodinu kako bi se izbjegao sudar hrvatskog i srpskog kluba, ali to se nije dogodilo. Tako je moguće da Hajduk izvuće klub iz Novog Sada što bi bilo prvi put da Splićani igraju s klubom iz Srbije.

Hajduk u dva ždrijeba

U srijedu je je sličan program za ždrijeb 2. pretkola Europske lige, prvo podskupine od 8:30 pa onda kasnije ždrijeb u kojem Hajduk ovaj put nije nositelj. Drugo pretkolo igra se 23. srpnja, a uzvrati su 30. srpnja.

U srijedu u ždrijebu i Dinamo, Rijeka i Varaždin

Hajduk će u isto vrijeme u srijedu biti u ždrijebu 2. pretkola Konferencijske lige gdje će igrati ako ne prođe 1. pretkolo u Europskoj ligi. U njemu neće biti nositelj. Tamo će biti i Rijeka koja će biti nositelj te Varaždin kao nenositelj. Dinamo će u srijedu također biti u ždrijebu, ali 2. pretkola Lige prvaka gdje je nositelj. Podskupine će biti poznate od 8:30, piše Gol.hr.