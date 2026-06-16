Hajduk ipak može na srpskog predstavnika: UEFA nije razdvojila moguće suparnike

Unatoč najavi same UEFA-e, ona ipak nije odredila podskupine ždrijeba 1. pretkola Europske lige u kojem se nalazi i drugoplasirana momčad HNL-a iz prošle sezone, splitski Hajduk. Sami ždrijeb na rasporedu je u 17 sati. Splićani su nositelji u 1. pretkolu, a na današnjem ždrijebu mogu izvući:
MŠK Žilina (Slovačka)
FK Vojvodina (Srbija)
FC Universitatea Cluj (Rumunjska)
NK Aluminij (Slovenija)
Derry City FC (Sjeverna Irska)
Vestri (Island)
Hajduk ipak može na Vojvodinu
Očekivalo se da će UEFA u podskupinama razdvojiti Hajduk i Vojvodinu kako bi se izbjegao sudar hrvatskog i srpskog kluba, ali to se nije dogodilo. Tako je moguće da Hajduk izvuće klub iz Novog Sada što bi bilo prvi put da Splićani igraju s klubom iz Srbije.
Hajduk u dva ždrijeba
U srijedu je je sličan program za ždrijeb 2. pretkola Europske lige, prvo podskupine od 8:30 pa onda kasnije ždrijeb u kojem Hajduk ovaj put nije nositelj. Drugo pretkolo igra se 23. srpnja, a uzvrati su 30. srpnja.
U srijedu u ždrijebu i Dinamo, Rijeka i Varaždin
Hajduk će u isto vrijeme u srijedu biti u ždrijebu 2. pretkola Konferencijske lige gdje će igrati ako ne prođe 1. pretkolo u Europskoj ligi. U njemu neće biti nositelj. Tamo će biti i Rijeka koja će biti nositelj te Varaždin kao nenositelj. Dinamo će u srijedu također biti u ždrijebu, ali 2. pretkola Lige prvaka gdje je nositelj. Podskupine će biti poznate od 8:30, piše Gol.hr.