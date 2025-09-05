Fotoklub Split u ponedjeljak otvara izložbu polaznika tečaja Osnove digitalne fotografije

U ponedjeljak, 8. rujna, u 19 sati, u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvara se Izložba polaznika tečaja Osnove digitalne fotografije.

Osnovni tečaj digitalne fotografije dugogodišnji je edukativni program Fotokluba Split kroz koji svake godine prođe do 40 polaznika. Pod vodstvom fotografa Vicka Vidana, polaznici stječu teorijska i praktična znanja o fotografiji te razvijaju tehničke vještine nužne za umjetnički izričaj kroz fotografiju. Izložba predstavlja priznanje njihovu radu i trudu, a mnogima pruža i priliku za prvo javno izlaganje u galerijskom prostoru poznatom po višedesetljetnoj tradiciji kvalitetnog izložbenog programa.

Ove godine za izložbu se prijavilo 18 polaznika generacije 2023./2024., a prema selekciji mentora, od svakog autora odabrane su dvije fotografije.

Svoje radove izlažu: Ana Maroš, Ana Vidić, Antonia Ivanda, Antonia Mudronja, Jelena Ćubelić, Josip Stipić, Josipa Budimić, Kiara Jerković, Lidija Đikić, Lucija Kristić, Natalija Pivac, Nikolina Dujić, Nikolina Kukoč, Olena Sulik, Petra Plejić, Sandra Pavić, Željka Bačić, Željko Glodić.

Izložba u Fotoklubu Split ostaje otvorena do 12. rujna i može se pogledati u radno vrijeme Galerije fotografije, svakim danom od 8 do 21 sat.

Izložba je dio ”Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2025.” koji je financiran sredstvima Zaklade Kultura nova. Izložbeni program Galerije fotografije financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Županijske lučke uprave.