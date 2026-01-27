Close Menu

Fotoklub Split sutra otvara izložbenu sezonu obilježavanjem jubileja Šime Dragičevića

Izložba ostaje otvorena do 18. veljače

Novu izložbenu sezonu Galerije fotografije Fotokluba Split otvaramo izložbom dugogodišnjeg počasnog člana udruge, Šime Dragičevića. Otvorenje izložbe je u srijedu, 28. siječnja u 19 sati.

Prva samostalna izložba Šime Dragičevića jednostavnog je naziva »30 godina poslije« korespondira važan jubilej – trideset godina autorova članstva u Fotoklubu Split. Iako u matičnom klubu dosad nije imao samostalnu izložbu, kroz desetljeća je redovno sudjelovao na brojnim skupnim i revijalnim izložbama, ostvarujući pritom i neke zapažene rezultate.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izložba donosi presjek trideset godina fotografskog rada, od samih analognih početaka do recentnih, digitalnih foto-zabilješki. Neovisno o tehnici snimanja, Šimo Dragičević razotkriva se kao pažljiv promatrač s istančanim osjećajem za atmosferičnost zbivanja i finu dinamiku unutar kompozicije kadra. Primjerice, prizori komiške tradicije, proslave fešte svetog Nikole (sv. Mikule) i paljenju drvenog broda, koje snima sredinom devedesetih, otkrivaju nam vrlo decentan autorski potpis koji i u klasičnu dokumentarnu fotografiju unosi dašak lirike i misticizma. U prizorima Komiže, Makarske, Baške Vode, Splita, od morske pučine do frenetičnosti grada, Šimo Dragičević otkriva nam se kao kroničar detalja koji ljepotu pronalazi u začudnosti svakodnevnice.

Izložba ostaje otvorena do 18. veljače, a dio je ‘Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026.’ koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova, a realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Županijske lučke uprave.

 

