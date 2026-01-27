Fotoklub Split sutra otvara izložbenu sezonu obilježavanjem jubileja Šime Dragičevića

Novu izložbenu sezonu Galerije fotografije Fotokluba Split otvaramo izložbom dugogodišnjeg počasnog člana udruge, Šime Dragičevića. Otvorenje izložbe je u srijedu, 28. siječnja u 19 sati.

Prva samostalna izložba Šime Dragičevića jednostavnog je naziva »30 godina poslije« korespondira važan jubilej – trideset godina autorova članstva u Fotoklubu Split. Iako u matičnom klubu dosad nije imao samostalnu izložbu, kroz desetljeća je redovno sudjelovao na brojnim skupnim i revijalnim izložbama, ostvarujući pritom i neke zapažene rezultate.

Izložba donosi presjek trideset godina fotografskog rada, od samih analognih početaka do recentnih, digitalnih foto-zabilješki. Neovisno o tehnici snimanja, Šimo Dragičević razotkriva se kao pažljiv promatrač s istančanim osjećajem za atmosferičnost zbivanja i finu dinamiku unutar kompozicije kadra. Primjerice, prizori komiške tradicije, proslave fešte svetog Nikole (sv. Mikule) i paljenju drvenog broda, koje snima sredinom devedesetih, otkrivaju nam vrlo decentan autorski potpis koji i u klasičnu dokumentarnu fotografiju unosi dašak lirike i misticizma. U prizorima Komiže, Makarske, Baške Vode, Splita, od morske pučine do frenetičnosti grada, Šimo Dragičević otkriva nam se kao kroničar detalja koji ljepotu pronalazi u začudnosti svakodnevnice.

Izložba ostaje otvorena do 18. veljače, a dio je ‘Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026.’ koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova, a realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Županijske lučke uprave.