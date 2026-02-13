Close Menu

Fotoklub Split otvara prijave za proljetni tečaj digitalne fotografije

Tečaj vodi stručni predavač Vicko Vidan koji je završio Istituto Europeo di design u Milanu

Fotoklub Split organizira „Osnovni tečaj digitalne fotografije“. Program tečaja obuhvaća  uvod u fotografsku teoriju, povijesni pregled razvoja fotografske djelatnosti, upoznavanje  funkcija i postavki DSLR fotoaparata, osnove digitalne obrade fotografije, razumijevanje  objektiva, senzora i ostalih tehničkih značajki fotografskog procesa, upoznavanje i  razlikovanje prirodnog i umjetnog svjetla, korištenje boja u fotografiji, te pregled poznatih  fotografskih radova i publikacija. Uz teorijski dio, velik dio znanja prenositi će se kroz  praktični rad. 

Polaznici tečaja moraju imati digitalni fotoaparat s mogućnošću manualnog namještanja  postavki (DSLR) jer se od njih očekuje samostalno izvođenje zadanih vježbi koje će se  naknadno pregledavati i analizirati. 

Nastava je koncipirana na način da su srijedom teorijska predavanja i upoznavanje s  aparatom (20:00 – 21:00), subotom ujutro terenska nastava i praksa (9:00 – 11:00), a  ponedjeljkom pregled i komentiranje snimljenih fotografija (20:00 – 21:00). Polaznici ne  moraju imati nikakvo fotografsko predznanje da bi mogli sudjelovati na tečaju, a broj  polaznika je ograničen. 

Tečaj vodi stručni predavač Vicko Vidan koji je završio Istituto Europeo di design u Milanu,  smjer fotografija, a trenutno je zaposlen kao stručni suradnik na odjelu Dizajna vizualnih  komunikacija pri Umjetničkoj akademiji u Splitu. 

Cijena tečaja iznosi 180, 00 EUR za zaposlene, odnosno 140, 00 EUR za  nezaposlene/studente/umirovljenike. 

Napomena: za uplatu po cijeni od 140, 00 EUR potrebno je priložiti dokaz o nezaposlenosti,  studiranju ili umirovljenju. 

Prijave se vrše emailom na info@fotoklubsplit.hr ili osobnim dolaskom u prostorije  Fotokluba Split, Marmontova 5. 

Raspored predavanja: 

11.3. – SRIJEDA 20 – 21 

  1. 3. – SUBOTA 9 – 11 
  2. 3. – PONEDJELJAK 20 – 21 
  3. 3. – SRIJEDA 20 - 21 
  4. 3. – SUBOTA 9 - 11 
  5. 3. – PONEDJELJAK 20 - 21 
  6. 3. – SRIJEDA 20 - 21 
  7. 3. – SUBOTA 9 - 11 
  8. 3. – PONEDJELJAK 20 - 21 
  9. 4. – SRIJEDA 20 - 21 
  10. 4. – SUBOTA 9 - 11 
  11. 4. – PONEDJELJAK 20 - 21 
  12. 4. – SRIJEDA 20 - 21 
  13. 4. – SUBOTA 9 - 11 
  14. 4. – PONEDJELJAK 20 - 21
