Fotoklub Split otvara prijave za proljetni tečaj digitalne fotografije

Fotoklub Split organizira „Osnovni tečaj digitalne fotografije“. Program tečaja obuhvaća uvod u fotografsku teoriju, povijesni pregled razvoja fotografske djelatnosti, upoznavanje funkcija i postavki DSLR fotoaparata, osnove digitalne obrade fotografije, razumijevanje objektiva, senzora i ostalih tehničkih značajki fotografskog procesa, upoznavanje i razlikovanje prirodnog i umjetnog svjetla, korištenje boja u fotografiji, te pregled poznatih fotografskih radova i publikacija. Uz teorijski dio, velik dio znanja prenositi će se kroz praktični rad.

Polaznici tečaja moraju imati digitalni fotoaparat s mogućnošću manualnog namještanja postavki (DSLR) jer se od njih očekuje samostalno izvođenje zadanih vježbi koje će se naknadno pregledavati i analizirati.

Nastava je koncipirana na način da su srijedom teorijska predavanja i upoznavanje s aparatom (20:00 – 21:00), subotom ujutro terenska nastava i praksa (9:00 – 11:00), a ponedjeljkom pregled i komentiranje snimljenih fotografija (20:00 – 21:00). Polaznici ne moraju imati nikakvo fotografsko predznanje da bi mogli sudjelovati na tečaju, a broj polaznika je ograničen.

Tečaj vodi stručni predavač Vicko Vidan koji je završio Istituto Europeo di design u Milanu, smjer fotografija, a trenutno je zaposlen kao stručni suradnik na odjelu Dizajna vizualnih komunikacija pri Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Cijena tečaja iznosi 180, 00 EUR za zaposlene, odnosno 140, 00 EUR za nezaposlene/studente/umirovljenike.

Napomena: za uplatu po cijeni od 140, 00 EUR potrebno je priložiti dokaz o nezaposlenosti, studiranju ili umirovljenju.

Prijave se vrše emailom na info@fotoklubsplit.hr ili osobnim dolaskom u prostorije Fotokluba Split, Marmontova 5.

Raspored predavanja:

11.3. – SRIJEDA 20 – 21

3. – SUBOTA 9 – 11 3. – PONEDJELJAK 20 – 21 3. – SRIJEDA 20 - 21 3. – SUBOTA 9 - 11 3. – PONEDJELJAK 20 - 21 3. – SRIJEDA 20 - 21 3. – SUBOTA 9 - 11 3. – PONEDJELJAK 20 - 21 4. – SRIJEDA 20 - 21 4. – SUBOTA 9 - 11 4. – PONEDJELJAK 20 - 21 4. – SRIJEDA 20 - 21 4. – SUBOTA 9 - 11 4. – PONEDJELJAK 20 - 21