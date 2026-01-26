Fotoklub Split otvara novu sezonu Foto utorka predavanjem Igora Čaljkušića

Nova sezona FOTO UTORAKA u Fotoklubu Split započinje 27. siječnja u 19 sati, gostovanjem Igora Čaljkušića, izvanrednog profesora na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu na temu Od fotografije do otiska.

Predavanje se bavi odnosom fotografije i tiska kao međusobno ovisnih sustava, naglašavajući važnost interdisciplinarnog pristupa koji povezuje fotografsku praksu, grafičke tehnologije i teoriju vizualne percepcije.

Fotografija kao medij vizualne komunikacije ostvaruje svoju punu vidljivost i značenje ne samo kroz digitalne platforme, već i kroz različite oblike tiskanih medija. Iako suvremeni digitalni kontekst omogućuje brzu i široku distribuciju fotografije, njezina povijesna, dokumentarna i estetska vrijednost neraskidivo je povezana s fizičkom manifestacijom slike u obliku otiska. Tisak fotografiji daje materijalnost, trajnost i taktilnu dimenziju, čime značajno utječe na percepciju, interpretaciju i vrednovanje vizualnog sadržaja. Prijenos fotografije iz faze snimanja u fazu tiskanog otiska predstavlja kompleksan proces koji uključuje niz međusobno povezanih tehnoloških, fizikalnih i kemijskih čimbenika. Tiskarski procesi podliježu specifičnim ograničenjima u pogledu raspona tonova, reprodukcije boja, rezolucije i kontrasta. Stoga je nužno da fotograf, osim estetskih i autorskih odluka, razumije i tehničke uvjete reprodukcije slike.

Poznavanje načela tiska omogućuje svjesno oblikovanje fotografije već u fazi snimanja, kao i pravilnu pripremu za tisak, s ciljem postizanja optimalnog odnosa između izvornog vizualnog zapisa i njegova materijalnog otiska.

Igor Čaljkušić rođen je u Splitu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Grafičkom fakultetu u Zagrebu te je na istom fakultetu završio doktorski studij. Od 1997. godine radi na Umjetničkoj akademiji na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija gdje predaje kolegije iz područja Grafičke tehnologije i tipografije. Godine 1998. bio je jedan od pokretač Foto magazina, prvog hrvatskog stučnog časopisa o fotografiji. Za svoj stručni, pedagoški i dizajnerski rad dobitnik je više domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada.

Diskurzivni program FOTO UTORAK sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te je dio ”Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026.” koji se financira sredstvima Zaklade ‘Kultura nova’.