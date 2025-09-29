Fotoklub Split organizira tečaj fotografije za djecu i mlade – besplatno je i mjesta još ima

Fotoklub Split organizira Besplatni tečaj digitalne fotografije namijenjen djeci i mladima (za više razrede osnovne škole i srednjoškolce). Tečaj će se odvijati u dva dijela – u prvom dijelu polaznici će savladati tehnička znanja o dijelovima fotoaparata i fotografske opreme, dok je drugi dio predviđen za kreativnu stranu fotografije pa će polaznici učiti o kadru, kompoziciji i samostalno rješavati fotografske zadatke. Polaznici tečaja moraju imati fotoaparat s mogućnošću manualnog namještanja postavki jer se od njih očekuje samostalno izvođenje zadanih vježbi koje će se naknadno pregledavati i analizirati.

Prijave su obvezne na e-mail adresu info@fotoklubsplit.hr ili osobnim dolaskom u prostorije Fotokluba Split. Broj polaznika je ograničen. Prvo predavanje održat će se u četvrtak, 30. 9., u 20 sati u prostorijama Fotokluba Split, Marmontova 5.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Raspored:

9. (utorak) 20 – 21 10. (subota) 10 – 12 10. (utorak) 20 – 21 10. (nedjelja) 10 – 12 10. (utorak) 20 – 21 10. (subota) 10 – 12 10. (utorak) 20 – 21 10. (subota) 10 – 12 10. (ponedjeljak) 20 – 21 11. (nedjelja) 10 – 12

Tečaj će voditi fotografkinja Anđela Vidić.

Anđela Vidić, rođena 1992. u Sinju. Diplomirala je na Akademiji Dramske Umjetnosti, smjer Snimanje i Fotografija, a upisuje diplomski studij Primijenjene Umjetnosti na Sveučilištu AKV St. Joost u Nizozemskoj. Podučava fotografiju i razvija svoje samostalne umjetničke projekte.

Besplatni tečaj osnova digitalne fotografije za djecu i mlade dio je ”Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split 2025.” koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova. Program tečaja financiran je sredstvima Zajednice tehničke kulture grada Splita.