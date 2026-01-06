FOTOGALERIJA Žuti na Gripama svladali Cedevitu. Bilo je vrlo napeto, a evo što smo sve snimili...

Košarkaši Splita danas su od 18 sati igrali protiv Cedevite Junior u sklopu 14. kola SuperSport Premijer lige. Slavili su Žuti rezultatom 90:82, a koji su ujedno bili bolji u drugoj (30:18) i posljednjoj četvrtini (21:16), dok su gosti uzeli prvu (22:24) i treću četvrtinu (17:24).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Myers s 20 poena, 2 skoka i 2 asistencije, a potom Jordano 17 poena, 2 skoka, 2 asistencije, 1 ukradena lopta; Drežnjak 14 poena, 7 skokova, 1 asistencija, 1 ukradena lopta, 1 blok; Perasović 12 poena, 7 skokova, 5 asistencija, 1 ukradena lopta; Sikirić 9 poena, 3 skoka, 1 asistencija, 1 ukradena lopta, 4 bloka; Dragić 7 poena, 2 skoka, 4 asistencije, 1 ukradena lopta; Kučić 5 poena, 2 skoka, 2 asistencije, 2 ukradene lopte; Anticevich 5 poena, 2 skoka, 2 asistencije; Stephens 1 poen, 2 skoka, 1 asistencija; Svoboda 1 ukradena lopta te Jemo i Marinelli.

Utakmicu je prokomentirao trener Žutih, Dino Repeša i ujedno najavio nadolazeći susret: "Osjetilo se na početku utakmice da smo igrali prije dva dana. Znali smo da neće biti lagano, bitno je da smo ostvarili još jednu pobjedu i držimo vrh lige. Sada nas čeka Alkar, koji igra jako dobro, znamo što nas očekuje, bit će puna dvorana, ali vjerujem da možemo do novih bodova."

Split će iduću utakmicu odigrati 9. siječnja u Sinju protiv Alkara u sklopu 15. kola SuperSport Premijer lige.