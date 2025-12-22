FOTOGALERIJA Žrnovnica Oil 2025: Zlatne medalje potvrdile vrhunsku kvalitetu dalmatinskog maslinovog ulja

U prostorijama Osnovne škole Žrnovnica u subotu, 20. prosinca, održano je 15. izdanje manifestacije Žrnovnica Oil 2025, tradicionalnog susreta maslinara koji je i ove godine potvrdio visoku kvalitetu dalmatinskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Manifestacija je održana u organizaciji Udruge maslinara „Oblica“, a okupila je brojne proizvođače, stručnjake i zaljubljenike u maslinovo ulje iz cijele Splitsko-dalmatinske županije.

Središnji dio događanja bilo je proglašenje najboljih maslinovih ulja, pri čemu su dodijeljene zlatne medalje u kategoriji ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Nagrade su dobili proizvođači koji su se istaknuli vrhunskom kvalitetom svojih ulja, kako monosortnih, tako i miješanih sorti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zlatne medalje osvojili su Slaven Gudelj za ulje miješanih sorti oblice i leccina, kao i za monosortno ulje oblica, Željko Kljaković Gašpić iz O.P.G.-a Dida Žele za miješane sorte oblica, leccino i levantinka, te Željko Ercegović, Denis Bezić, Nikica Marunčić, Petar Pavlić, Nena Mihanović, Kristo Kristović i Gordana Cošković za monosortna ulja sorte oblica.

Među nagrađenima su i Goran Kovačević za ulje miješanih sorti levantinka i lastovka, Ivan Mihanović, pok. Jakova za mješavinu oblice, levantinke i leccina, Boško Matković za miješane sorte oblica i leccino, kao i O.P.G. Šunjić Oil koji je osvojio zlatne medalje za monosortna ulja oblica i skradinska krvavica.

Zlatom su nagrađeni i Milenko Rogulić za mješavinu levantinke, leccina i oblice, Denis Bezić za monosortno ulje levantinka (šoltanka), Toni Cecić i Anda Lončar za ulja miješanih sorti oblica i levantinka, te Osnovna škola Žrnovnica za monosortno ulje oblica.

Popisu nagrađenih pridružili su se i Dubravko Šonjić za ulje od više miješanih sorti, Nenad Rogulj za mješavinu leccina i levantinke, Dinko Rogulić za kombinaciju oblice, levantinke, leccina i lastovke, Sandro Amižić za miješane sorte levantinka, oblica i leccino, kao i Ante Roguljić za ulje miješanih sorti leccino, oblica i pendolino.

Manifestacija Žrnovnica Oil i ove je godine pokazala kako maslinari s ovog područja uspješno njeguju tradiciju, ali i postižu visoke standarde kvalitete, čime dodatno potvrđuju ugled dalmatinskog maslinovog ulja na domaćoj sceni.