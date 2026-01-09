FOTOGALERIJA Zimske radionice tehničkih aktivnosti uspješno završene u ZTK grada Splita

Tijekom zimskih školskih praznika i ove su godine u prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Splita uspješno održane radionice tehničkih aktivnosti namijenjene učenicima osnovnih škola. U ugodnom, kreativnom i poticajnom okruženju djeca su sudjelovala u radionicama robotike, modelarstva i modeliranja 3D olovkom, koje je vodila stručna suradnica ZTK grada Splita, Valentina Čokić.

Učenje kroz igru i praktičan rad

U blagdanskom ozračju polaznici su kroz igru i praktičan rad razvijali tehničke vještine, kreativnost te logičko razmišljanje.

Na radionici robotike sastavljali su Lego Spike Prime robote te programirali njihove motore, senzore i tipkala u programu Lego Education Spike. Osim toga, upoznali su se s robotima mBot i Codey Rocky, koje su programirali u okruženju mBlock Code, koristeći različite senzore i motore.

Radionica modelarstva

Na radionici modelarstva učenici su izrađivali raznovrsne predmete od šperploče, od jednostavnijih do zahtjevnijih radova. Tijekom izrade naučili su sigurno rukovati strojevima za piljenje, pravilno lijepiti i brusiti materijal, razvijajući pritom preciznost, strpljenje i osjećaj za tehničku izradu. Svoje su radove s ponosom ponijeli kućama kao trajnu uspomenu na stečena znanja i vještine.

Radionica modeliranja 3D olovkom bila je ispunjena veseljem i kreativnošću. Polaznici su izrađivali trodimenzionalne modele prema 2D predlošcima, pri čemu su nastali brojni maštoviti i blagdanski motivi.

Diplome za kraj ciklusa

Po završetku zimskih radionica učenicima su uručene diplome za uspješno pohađanje radionica tehničkih aktivnosti, čime je zaokružen još jedan uspješan ciklus zimskih edukativnih programa. Diplome su uručili Tomislav Nikolić i Valentina Čokić.