FOTOGALERIJA Učionica pod vedrim nebom: OŠ Brda otvorila vrata učenju u prirodi. Pogledajte kako to izgleda

Osnovna škola Brda iz Splita od sada se može pohvaliti novom učionicom na otvorenom, smještenom u predivnom školskom vrtu. Projekt je realiziran u sklopu inicijative VolonTERRA, u suradnji s Udrugom Permakultura Dalmacija i Udrugom Sunce. Ova jedinstvena učionica predstavlja spoj obrazovanja, ekologije i zajedništva, a nastala je zajedničkim trudom učenika, nastavnika i partnera.

"Čast mi je što smo sudjelovali u ovakvom projektu"

Nastavnica Vedrana Šilović, koja je imala ključnu ulogu u provedbi projekta, istaknula je ponos i zadovoljstvo zbog ostvarenog cilja. "Presretna sam i čast mi je što smo dobili priliku sudjelovati u ovakvom projektu kojim smo dodatno još oplemenili školski vrtal izgradnjom učionice na otvorenom", kazala je Šilović.

“Bilo je izazovno biti u organizaciji realizacije svih aktivnosti projekta, ali uz odličnu suradnju svih partnera projekta, svi su se izazovi rješavali vrlo elegantno.”

Posebno je zahvalila učenicima šestih razreda koji su aktivno sudjelovali u izradi učionice. "Ponosna sam na svoje učenike 6.a i 6.b razreda koji su ostajali nakon nastave ili dolazili u suprotnu smjenu kako bi sudjelovali u svim akcijama. Iskreno se veselim što ćemo sad moći puno lakše dio školskih sati uživati u vrtu na zraku i suncu", dodala je.

Ravnateljica: "Vanjska učionica otvara nove mogućnosti"

Ravnateljica škole Katarina Zelić naglasila je kako je sudjelovanje u projektu VolonTERRA donijelo školi vrijednu priliku da unaprijedi rad s učenicima i poveća doticaj s prirodom. "Ponosna sam što je naša škola imala priliku sudjelovati u projektu VolonTERRA, a samim time smo dobili i priliku izgradnje vanjske učionice kao krajnjeg ishoda projekta", kazala je Zelić.

Istaknula je da nova učionica pruža veće mogućnosti za interdisciplinaran pristup i interakciju s prirodnim okruženjem. "Ponosni smo na naš vrt u kojem provodimo niz aktivnosti — od održavanja gredica s povrćem, branja maslina, obnavljanja bilja i imenovanja na drvenim pločama do berbe plodova", objasnila je ravnateljica.

Na kraju je zahvalila svima koji su doprinijeli realizaciji projekta: "Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u projektu i omogućili nam izgradnju učionice, kao i onima koji su svojim donacijama obogatili i oplemenili naš školski vrt."

Iz Udruge Permakultura Dalmacija s ponosom su istaknuli kako je riječ o prvom dizajniranom projektu njihovog novoosnovanog dizajnerskog tima. "Od danas se učenici i učitelji Osnovne škole Brda mogu pohvaliti novom učionicom na otvorenom koja se nalazi u predivnom vrtu njihove škole. I mi možemo biti ponosni na naš permakulturni dizajn i njegovu izvedbu sa svim detaljima na koje smo pomno pazili", poručili su iz udruge.

Dizajnerski tim čine voditelj Marin Kanajet te članovi Ivan Mateljan, Zoran Vukšić, Kristina Karpov i Antonia Miletić. Iz udruge su posebno zahvalili nastavnici Vedrani Šilović i Margiti Radman iz Udruge Sunce, čiji je projekt VolonTERRA omogućio realizaciju učionice. "Zahvaljujemo Vedrani Šilović, koja je bila neumorna u radu s učenicima, te Margiti Radman iz udruge Sunce, koja nam je davala podršku i ritam. Popis zahvala bit će jako dug, ali to je naš način rada — uključiti sve koji mogu doprinijeti da konačni rezultat bude najbolji mogući."

Spoj prirode, znanja i zajedništva

Nova učionica na otvorenom u OŠ Brda primjer je kako suradnja škole, udruga i zajednice može rezultirati projektom koji spaja ekologiju, obrazovanje i društvenu odgovornost. Zahvaljujući ovom projektu, učenici će sada imati priliku učiti u prirodnom okruženju, razvijati svijest o održivosti i uživati u učionici pod vedrim nebom.