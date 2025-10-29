FOTOGALERIJA Učenici i roditelji zajedno uredili školski vrt OŠ Brda

Danas je Osnovna škola Brda organizirala akciju pomlađivanja školskog vrta u kojoj su zajedničkim snagama sudjelovali učenici, nastavnici i roditelji. Tom prilikom posađene su sadnice patuljaste ruže, lavande, smilja i kadulje, čime je školski vrt dobio novi, osvježeni izgled.

U akciji su sudjelovali učenici 7. b i 8. a razreda pod nadzorom nastavnica Vedrane Šilović i Tine Ivelje. Svoj doprinos dali su i roditelji Slađana Smolčić, Jelena Vulić i Dario Tabak, koji su pomogli u sadnji i uređenju.

"Pomažući upoznala sam mnogo divnih ljudi. Osjećala sam se pozitivno, ispunjeno i korisno jer sam pomogla. Kada daš svoj doprinos, imaš osjećaj zadovoljstva", kazala je mama Slađana nakon akcije.

Zahvaljujući zajedničkom trudu učenika, nastavnika i roditelja, školski vrt OŠ Brda postao je ljepši i zeleniji prostor koji će služiti kao ponos škole i mjesto zajedništva.