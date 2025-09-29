FOTOGALERIJA U Trogiru se gradi punom parom. Obišli smo aktivna gradilišta s gradonačelnikom Bilićem

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić danas je održao hodajući kolegij s predstavnicima medija kako bi javnosti informirao o aktivnim gradilištima u Trogiru. Početak obilaska bila je Starčevićeva ulica gdje je u tijeku potpuna rekonstrukcija.

"Priprema za ovaj projekt trajala je dugi niz godina jer je to jako duga ulica u kojoj ima puno kuća, dvorišta, parcela te je sa svima trebalo naći zajedničko rješenje. Radovi su se nastavili nakon sezone, a napravili smo skoro pola potpornih zidova. Dinamika ide jako dobro, te nas očekuju radovi na instalacijama. Prvo smo krenuli sa iskopima jer bi trebali zatvoriti cijelu prometnicu što je nemoguće jer se ljudi koriste tom prometnicom za dolazak do svojih kuća. Najviše nam problema zadaju instalacije jer ima kablova na sve strane, pogotovo telefonske instalacije kojih ima na svakom koraku te smo morali napraviti novi plan. Ova investicija vrijedna je 2,8 milijuna eura. Radi se o jednoj od najvećih investicija u Trogiru. Kad sve to završimo ovaj dio naselja će prodisati, a rok radova je iduće ljeto. Poučen iskustvima, vjerujem, kako će se radovi malo produžiti", zaključio je Ivan Meštrović, pročelnik Komunalnih investicija.

"U tijeku nam je proširenje Starčevićeve ulice, izgradnja šetnice od crkve do lukobrana, rekonstrukcija parka Garagnin u kojem je u tijeku faza uređenja te nogometno igralište Batarija gdje je u tijeku postavljanje travnjaka. Obilaskom terena vidimo stvarno stanje na terenu te na taj način i izvođače tjeramo da radove izvršavaju u zadanom roku. Imamo puno projekata koje u dogledno vrijeme želimo napraviti kao proširenje groblja, čiovske rive, pijace i mnogih drugih te ćemo time dobiti novo lice grada", pojasnio je Bilić.

Iz tvrtke Gamik pojašnjavaju kako su potpisali ugovor za izgradnju nove šetnice koja ide od lukobrana Lokvice do zapadnog ruba Pastoralnog centra.

"U planu nam je izgraditi šetnicu duljine jednog kilometra koja je u sklopu ovog projekta. Vrijednost projekta je 2,2 milijuna eura te taj iznos obuhvaća izgradnju šetnice, biciklističke staze, zeleni pojas te sva oprema koja ide u sklopu šetnice. Trenutno smo u pripremnim fazama, te radimo na ishođenju dozvola kako bi krenuli s radom", kazala je Matea Mikuš iz firme Gamik.

Nataša Laco iz firme Građevno Zec pojasnila nam je što rade u parku Garagnin.

"U glavnoj šetnici nalazit će se drenažna cijev koja će skupljati vodu te ju odvoditi u spremnik kojim će se navodnjavati cijeli park. Stabla su ograđena kako ne bi bila uništena, a između stabala napravit ćemo malu stazu, sjenicu te prigodnu rasvjetu. Park će se hortikularno potpuno urediti te vjerujemo kako će biti gotov do proljeća iduće godine", pojasnila je Laco.

Na nogometnom igralištu radi se punom parom.

"Imamo još par dana posla na postavljanju trave kako bi se naš nogometni klub vratio treniranju i svojim obvezama. Prijašnja trava je trajala sedam godina, dobro smo ju održavali pa nam je služila i 2 godine više jer ta umjetna trava traje pet godina. Potrebno ju je dobro održavati, posipati granulama, hladiti i četkati kako bi nam koristila još sedam godina", kazao je Dubravko Škokić.