FOTOGALERIJA U Tehnološkom parku Split uspješno završena prva Innovate Split konferencija

U četvrtak, 4. rujna, u Tehnološkom parku Split održana je prva Innovate Split konferencija koja je okupila inovatore, developere, dizajnere, investitore i druge sudionike inovacijskog ekosustava. Konferenciju su organizirali Tehnološki park Split, Razvojna agencija Split – RaST i Grad Split s ciljem poticanja razmjene znanja, iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika u regiji.

Kroz cjelodnevni program, sudionici su pratili panele o putu startupa „od pitcha do investicije“, digitalnoj transformaciji usluga, ulozi IoT inovacija u održivosti te razvoju europske startup scene i transferu tehnologije. Posebnu vrijednost donijeli su panelisti koji su podijelili svoja iskustva – domaći startupovi i poduzetnici Meta Belly, SplxAI, dReader, Reeinvent, Workspace, Apex Academy, Marteching Solutions, ENGASCO i drugi, ali i međunarodni gosti iz VC fondova, istraživačkih instituta i startup hubova diljem Europe i Azije.

Osim sadržajnih panela, konferencija je ponudila i kvalitetan networking u profesionalnoj i otvorenoj atmosferi gdje su sudionici razmjenjivali ideje, povezivali se i gradili temelje za buduće suradnje i projekte.

Innovate Split konferencija pokazala je da Split ima snažnu i ambicioznu zajednicu koja je spremna graditi inovacijski ekosustav i odgovarati na izazove budućnosti.